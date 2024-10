'Encantarias' nutre imaginário do público com mostra de folguedos populares

Encantar. Essa é a proposta do 'Encantarias — Nutrindo o nosso imaginário', exposição de folguedos da cultura popular que comemora o primeiro ano de atividades na Casa do Cantador, em Ceilândia, onde tudo começou. O evento tem início amanhã e segue até sexta-feira. Quem prestigiar as mediações será recebido por Mateus e Catirina, personagens do imaginário popular brasileiro.

A dupla guia os visitantes, explicando cada folguedo de forma cênica e interativa, por meio de um roteiro poético, ao som de música ao vivo. As atividades são gratuitas e abertas ao público, de 9h às 18h. O projeto conta com o apoio da Lei Paulo Gustavo-DF.

A exposição apresenta visualidades como figurinos, instrumentos, bonecos e máscaras, da Folia do Divino, do Cavalo Marinho, do Maracatu Rural, do Mamulengo e do Bumba-Meu-Boi do Maranhão, em curadoria feita pelas pesquisadoras e idealizadoras do projeto, Laura Dorneles e Letícia Coralina, diretoras gerais e artísticas do 'Encantarias'. São peças únicas assinadas por artesãos famosos como Mestre Martelo, de Condado/PE, o brincador de Mateus mais antigo, com 88 anos de idade.

A programação também conta com oficinas de dança e música popular e com a roda de conversa ‘Além do cravo, a rosa’, com as mestras Martinha do Coco e Tamá Freire (do Boi do Seu Teodoro). Com o objetivo de destacar a participação das mulheres nos folguedos, as rodas são abertas ao público e não precisam de inscrição prévia.

Cada item foi pensado de forma a contextualizar o passeio lúdico e sensorial pela cultura popular. Por isso, provocar sensações variadas no público é um dos objetivos do 'Encantarias', como a oferta de rapadura e do doce de marmelo, iguaria famosa produzida no Quilombo Mesquita, localizado no Entorno do DF.

Exposição 'Encantarias — Nutrindo o nosso imaginário' (foto: Tatiana Reis/Divulgação)

Itinerância e retorno

Após a estreia na Casa do Cantador, em 2023, 'Encantarias' passou pelo Museu Nacional da República, em 2024, e, um ano depois, volta às origens. “É como se fosse voltar para casa, passa-nos um sentimento de ninho. A Casa do Cantador celebra os repentistas, a cultura nordestina e foi lá, pensando no público da cidade, que começamos”, diz Laura Dorneles.

Laura e Letícia são apaixonadas e estudiosas da cultura popular e montaram 'Encantarias' também pensando na representatividade das mulheres, simbolizada pelo título da roda de conversa, 'Além do cravo, a rosa'. "Para trazer essa referência de que, além dos homens, as mulheres. Além das masculinidades, as feminilidades, presentes neste vasto universo", explica Letícia.

Os folguedos apresentados no 'Encantarias' foram escolhidos com base nas afinidades de cada uma. "Eu tinha uma relação com o cavalo marinho, com o maracatu rural, a família da Laura tem relação com a folia. A pesquisa de Laura segue mais para o lado das artes visuais e da música. As minhas, mais para as corporeidades, dança, teatro. Então, a gente foi unindo as nossas forças, entendendo que a cultura popular também não se divide tanto em categorias artísticas, é muito grande e abrangente”, completa.

“Essa instalação é um espaço para estimular a imaginação, conhecer ou reencontrar. Não é uma tradução, nem tem a intenção de ser um encaixotamento, tampouco um resumo da cultura popular. Não há promessas feitas, mas uma oferenda à memória de quem se permitir encantar”, resume Laura.

Exposição 'Encantarias — Nutrindo o nosso imaginário' (foto: Tatiana Reis/Divulgação)

Serviço

Quando: 16, 17 e 18 de outubro

Onde: Casa do Cantador

Horário: 9h às 18h

Mediação: 10h, 14h e 16h

Oficinas: dia 17, às 15h

Roda de conversa: dia 18, às 17h

Entrada: gratuita

Instagram: @plataformaencantarias