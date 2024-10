Quanto custa conhecer Shakira em show no Brasil

Os fãs de Shakira terão a chance de conhecer a cantora pessoalmente durante sua passagem pelo Brasil em 2025. A estrela colombiana se apresenta no dia 11 de fevereiro no Rio de Janeiro e no dia 13 de fevereiro em São Paulo, como parte da turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Além de assistir aos shows, quem quiser viver a experiência exclusiva do meet and greet com Shakira precisará investir em um dos pacotes VIP mais caros oferecidos para os eventos.

O pacote VIP Ultimate, que dá direito ao tão cobiçado encontro com Shakira, custa até R$ 15.366. Esse valor inclui o ingresso para a Pista Premium B, acesso ao lounge VIP, fotos com a cantora, itens autografados e muito mais.

O que está incluso no meet and greet de Shakira:

01 ingresso de Pista Premium B

Encontro e oportunidade de fotos com Shakira

Item autografado

Acesso ao lounge VIP pré-show, com aperitivos, dois vouchers para bebidas e ambiente decorado com temas da cantora

Item exclusivo de merchandising VIP

Credencial e cordão VIP comemorativo

Oportunidade de compras de merchandise durante o tour pré-show

Anfitrião VIP no local e check-in

Para quem optar pela meia-entrada, o custo total do pacote é de R$ 14.778, sendo R$ 490 pelo ingresso, R$ 11.825 pelo serviço VIP e uma taxa de R$ 2.463. Já para quem optar pelo ingresso inteiro, o valor chega a R$ 15.366, com R$ 980 para o ingresso, R$ 11.825 para o serviço VIP e uma taxa de R$ 2.561.

Shakira não se apresenta no Brasil desde 2018, quando passou pelo país com sua turnê “El Dorado”. Agora, com seu retorno marcado para 2025, os fãs podem esperar uma experiência inesquecível, tanto no palco quanto no encontro exclusivo com a cantora.

Shakira: saiba todos os detalhes da turnê que passará pelo Brasil

A estrela pop colombiana Shakira anunciou que sua turnê, Las Mujeres Ya No Lloran passaria pela América Latina e, além de incluir shows em países como México, Argentina, Chile, Peru e Colômbia, a cantora também incluiu a nova série de shows no Brasil.

Com isso, Shakira marca seu tão esperado retorno à sua terra natal e prometendo uma experiência que transcende a música.

Depois de vários anos longe dos palcos de diversas cidades, inclusive de sua terra natal, Barranquilla – depois de 19 anos, Shakira volta para casa. Na Colômbia também se apresentará em Bogotá e Medellín. No Brasil, as apresentações acontecem no Rio de Janeiro, dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo, no dia 13 de fevereiro, no Estádio MorumBIS.

Las Mujeres No Ya Lloran World Tour, promovida pela Live Nation, é uma homenagem à música popular de Shakira, com um olhar para o futuro. Inspirada no seu álbum Las Mujeres Ya No Lloran, esta turnê promove uma mensagem de empoderamento e força, que a cantora busca transmitir a várias gerações de fãs — aqueles que nunca a viram ao vivo e aqueles que estão esperando por seu retorno há muitos anos.

Com uma nova produção pensada com a mais alta tecnologia, seus maiores sucessos, músicas inéditas e diversas surpresas, a turnê almeja ser uma experiência inesquecível, tanto visual quanto musical. Neste retorno aos palcos latino-americanos, Shakira procura criar um espaço onde os seus fãs possam partilhar e celebrar com ela o poder do renascimento pessoal tal como um diamante, que se forma sob pressão e emerge mais forte e brilhante após as adversidades.

Recentemente, Shakira lançou seu décimo segundo álbum de estúdio, Las Mujeres Ya No Lloran, recebendo ótimas críticas. O disco é uma prova da sua resiliência e força, bem como do poder da música para transformar as experiências mais difíceis em momentos valiosos.

Nas primeiras 24 horas após seu lançamento, o álbum se tornou o álbum mais transmitido de 2024 e foi certificado sete vezes com Platina.