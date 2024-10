Detalhes sobre o adiamento de álbum do Shawn Mendes

Shawn Mendes anunciou que o lançamento de seu aguardado quinto álbum de estúdio, intitulado Shawn, será adiado para 15 de novembro. Originalmente previsto para sair em 18 de outubro, o cantor revelou nas redes sociais que a decisão veio após ele e sua equipe sentirem a necessidade de mais tempo para aperfeiçoar o projeto.

“Oi, pessoal. Minha equipe e eu decidimos adiar a data de lançamento do álbum para 15 de novembro. Precisamos apenas de um pouco mais de tempo para dar vida a novas inspirações e ideias”, escreveu Mendes, acompanhado de um emoji de coração, em uma mensagem direcionada aos fãs no X (antigo Twitter). Ele ainda agradeceu pela paciência dos seguidores e expressou sua animação para os shows que estão por vir.

O novo álbum, que será o primeiro desde Wonder (2020), inclui 12 faixas, entre elas os singles “Why Why Why” e “Isn’t That Enough”. Mendes já havia divulgado um trailer em julho, que o mostra tocando violão ao lado de amigos em uma floresta, reforçando a ideia de que a música serve como um remédio para ele. Na época, o cantor refletiu sobre os últimos dois anos, descrevendo o processo de criação como uma jornada de redescoberta após ter enfrentado momentos de incerteza e ansiedade.

Mendes também aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão aos amigos e familiares que o apoiaram durante esse período desafiador, além de agradecer seus fãs pela paciência e carinho contínuos. “A vida pode ser brutal, mas ter um pequeno grupo de pessoas em quem você confia profundamente para te guiar torna tudo muito melhor”, escreveu.

O adiamento vem após Mendes ter cancelado sua turnê Wonder em 2022, uma decisão tomada para focar em sua saúde mental. Agora, com o álbum autointitulado prestes a ser lançado, os fãs estão ansiosos para descobrir o que o artista preparou para essa nova fase de sua carreira.

Shawn Mendes conta em música que estava ‘prestes a ser pai’

Shawn Mendes lançou Why Why Why, o primeiro single de seu próximo álbum, e surpreendeu os fãs com uma revelação pessoal na letra da música. A faixa, que já está disponível acompanhada de um videoclipe, aborda a experiência emocional do cantor ao refletir sobre uma possível paternidade.

Na letra, Mendes canta: “Pensei que estava prestes a ser pai / Me abalou profundamente, ainda sou uma criança / Às vezes eu ainda choro pela minha mãe / Por que, por que, por que”.

Apesar da abertura emocional, Mendes não forneceu detalhes sobre a pessoa com quem teria tido essa experiência. O cantor, que está programado para se apresentar no Rock in Rio em setembro, também teve um relacionamento de cinco anos com a cantora Camila Cabello, que terminou em novembro de 2021.

Recentemente, eles foram vistos juntos em eventos, como o Coachella e uma partida de futebol em Miami. Além de Cabello, Mendes teve breves envolvimentos com outras figuras públicas, incluindo a cantora Sabrina Carpenter.

Shawn Mendes, conhecido por sucessos como Stitches e In My Blood, está retomando sua carreira após uma pausa para focar na saúde mental desde julho de 2022. Seu retorno aos palcos será marcado pela performance no Rock in Rio, agendada para o dia 22 de setembro.