Por que o segundo álbum solo de Liam Payne foi adiado

O segundo álbum solo de Liam Payne pode estar mais longe de ser lançado do que os fãs esperavam. Após lançar o single “Teardrops” em março deste ano, o ex-integrante do One Direction enfrentou dificuldades, pois a canção não teve o desempenho comercial desejado. Segundo a NME, “Teardrops” não conseguiu entrar no top 30 das músicas mais ouvidas no Reino Unido, atingindo apenas a 43ª posição.

A situação levou Liam a decidir pausar indefinidamente a produção do álbum, que seria seu segundo trabalho solo desde LP1, lançado em 2019. A revista informou que o cantor não trabalha em novas músicas desde o lançamento de “Teardrops”, e essa pausa é uma resposta ao desempenho abaixo das expectativas.

Além disso, o cantor também encerrou seu contrato com seu antigo empresário no início de 2024. De acordo com fontes do The Sun, essa mudança deixou Liam em uma posição difícil. “Ele foi uma mão firme para Liam e parece estar lutando sem sua orientação”, afirmou uma fonte.

A mesma fonte acrescentou que os planos de Liam começaram a se tornar “um pouco erráticos”, com projetos sendo agendados e depois cancelados de última hora.

Desde a sua última produção musical, o artista vinha lidando com um cenário desafiador, e agora, com o segundo álbum em pausa, ele expressou incerteza sobre quando, ou se, o projeto verá a luz do dia. “Liam estava indo muito bem com seu segundo álbum, mas agora está completamente em pausa. Ele está dizendo às pessoas que não tem ideia se o álbum será lançado algum dia”, comentou o insider.

Liam Payne lança seu primeiro álbum solo “LP1”

O cantor e compositor britânico Liam Payne lançou o seu álbum de estreia LP1, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music via Capitol Records e Hampton Records.

LP1 já estava em pré-venda desde outubro e inclui os sucessos Stack It Up, com participação de A Boogie Wit da Hoodie, Polaroid, For You e Strip That Down, esta última em parceria com Quavo. Além disso, ele ainda divulgou o videoclipe da oitava música do álbum, Live Forever, com Cheat Codes.

Gravado em diversos lugares mundo afora, incluindo Londres, Nova York e Los Angeles, LP1 tem a assinatura do pop urbano pelo qual o cantor ficou conhecido, além de trazer faixas com uma sonoridade mais despojada.

O disco contou com renomados produtores e colaboradores, como Ed Sheeran, Ryan Tedder, Zedd, Jonas Blue, entre outros.

Liam falou sobre a expectativa de apresentar o novo projeto: “Estou tão animado com o lançamento do meu primeiro álbum em dezembro! Tive tantas experiências maravilhosas nos últimos anos que usei como inspiração para esse trabalho – tem sido um verdadeiro projeto de amor. Trabalhei no estúdio com pessoas incrivelmente talentosas para produzir um álbum que, verdadeiramente, me representa e estou muito orgulhoso. Seu apoio significa tudo para mim e mal posso esperar para que todos vocês o ouçam”, disse o cantor.