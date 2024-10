Detalhes sobre a música inédita lançada pelo One Direction

Em uma reviravolta emocionante para os fãs, a One Direction lançou duas músicas inéditas no canal oficial da banda no YouTube, oito anos após o fim do grupo. As faixas incluem um cover da icônica “Forever Young”, de Alphaville, e uma canção original intitulada “Where We Are”, que havia sido descartada da discografia da banda.

O cover de “Forever Young” foi gravado durante a participação do grupo no programa The X Factor, que os uniu em 2010. Embora tenham ficado em terceiro lugar na competição, essa música seria a apresentação do grupo como vencedores, mas nunca foi lançada oficialmente.

Por outro lado, “Where We Are” foi supostamente gravada em 2014, durante a Where We Are Tour, que promovia o terceiro álbum da banda, Midnight Memories. O lançamento repentino da canção deixou muitos fãs surpresos, uma vez que a equipe da One Direction não forneceu explicações sobre a razão por trás dessa decisão.

O vídeo da música apresenta uma foto dos cinco integrantes em um ensaio semelhante ao que fizeram para o disco Four, que foi o último a contar com a presença de Zayn Malik, que deixou a banda em 2015. Notavelmente, a nova faixa ainda conta com a voz de Zayn, atraindo a atenção de muitos directioners que sentiram falta da formação original.

Por que Louis Tomlinson é a estrela solo ignorada do One Direction

Quando o One Direction decidiu fazer uma pausa em 2015, muitos esperavam que seus membros encontrassem rapidamente o sucesso solo. Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Liam Payne todos começaram suas carreiras solo com um burburinho considerável.

No entanto, Louis Tomlinson, o que muitos consideravam o “coração” da banda, tomou um caminho muito diferente. Em vez de mergulhar de cabeça no estrelato, Tomlinson embarcou em uma jornada pessoal que revelaria tanto seus desafios quanto suas forças ocultas.

O início da carreira solo de Tomlinson foi marcado por uma tragédia pessoal profundamente dolorosa. Seu primeiro single, Just Hold On, uma colaboração com Steve Aoki, foi lançado em dezembro de 2016, poucos dias após a morte de sua mãe devido à leucemia.

Apesar do luto devastador, Tomlinson subiu ao palco do The X Factor para performar a música, um ato de bravura que deixou uma marca na indústria. No entanto, o sucesso comercial não foi tão imediato quanto o esperado. “Just Hold On” alcançou a modesta posição nº 52 nas paradas, e os seguintes singles Miss You e Back to You também não conseguiram impressionar como o esperado.