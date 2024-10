Tudo sobre ‘Mantra’ da Jennie, do BLACKPINK - (crédito: TMJBrazil)

Jennie, a estrela do BLACKPINK, acaba de lançar seu novo single solo, “Mantra,” e promete ser um verdadeiro hino para garotas de todo o mundo. Com um refrão envolvente, onde a artista celebra a autoconfiança e a beleza feminina, a música apresenta uma batida animada que rapidamente conquista o ouvinte.

“Esse mantra de garota bonita/ Esse que ostenta ‘cha/ Acabou de pousar em Los Angeles,” canta Jennie, enquanto o videoclipe exibe uma estética glamourosa em meio a carros esportivos e cenários luxuosos da cidade californiana.

Após uma fase de sucesso que incluiu sua estreia como atriz na série dramática da HBO, The Idol, e a colaboração com Matt Champion na faixa “Slow Motion,” Jennie agora se prepara para uma nova era em sua carreira solo. Ela também anunciou a criação de sua própria gravadora e empresa, OA, onde se sente animada por iniciar este novo capítulo.

“Mantra” é descrita pela artista como uma música que expressa empoderamento e positividade. “Acho que ‘Mantra’ deixará meus fãs felizes, mas também mostrará um novo lado meu como artista solo. É energético e empoderador, com uma mensagem para todas as minhas damas e garotas bonitas para se amarem pelo que são. Este é o seu hino,” declarou Jennie.

O videoclipe, dirigido por Tanu Muino, acompanha Jennie através de várias locações em Los Angeles, começando com uma cena cativante de uma garotinha cantando no banco de trás de um carro. A produção visual reflete o tema central de empoderamento feminino que a cantora desejava transmitir, solidificando ainda mais sua imagem como ícone de confiança e autoestima.

Como será o 1º álbum solo da Rosé, do BLACKPINK

Rosé, integrante do BLACKPINK, está prestes a embarcar em uma nova fase de sua carreira com o lançamento de seu primeiro álbum solo, intitulado Rosie, marcado para 06 de dezembro. O aguardado projeto contará com 12 faixas e será lançado pela Atlantic Records. A cantora compartilhou a notícia em suas redes sociais, expressando a emoção de finalmente revelar a novidade após meses de trabalho intenso.

“Eu não acredito que finalmente estou anunciando isso”, declarou Rosé em uma publicação no Instagram. A artista relembrou que, após o fim da turnê mundial do BLACKPINK no ano passado, viajou para Los Angeles para iniciar o processo criativo de seu álbum solo.

“Levei um ano entrando e saindo do estúdio, escrevendo músicas com compositores e produtores que conheci pela primeira vez, tentando descobrir o próximo capítulo da minha carreira”, revelou.

O projeto reflete um período de autodescoberta para Rosé, que descreveu como passou noites confusas e inseguras, mas encontrou apoio em seus amigos, familiares e equipe, além de seus fãs, conhecidos como BLINKs.

“Eu coloquei meu sangue e lágrimas neste álbum. Mal posso esperar para vocês ouvirem meu pequeno diário”, celebrou a cantora. O nome Rosie, que intitula o álbum, é um apelido íntimo usado por seus amigos e familiares, e Rosé espera que o álbum aproxime ainda mais seus fãs de sua essência pessoal.

Além da Atlantic Records, Rosé também trabalhou com a THEBLACKLABEL durante o processo de produção. Em junho, ela compartilhou que esteve no estúdio quase diariamente desde o final do ano passado, traçando um mapa para sua carreira solo. A artista revelou que o último ano foi marcado por aprendizados e desafios, tanto profissionais quanto pessoais, destacando seu desejo de se tornar mais independente e responsável.