Bastidores do videoclipe de ‘The People’s House’ do Bon Jovi - (crédito: TMJBrazil)

Bon Jovi lançou o aguardado videoclipe de seu mais novo single, “The People’s House”, marcando um momento especial na trajetória da banda. O vídeo, gravado em preto e branco, foi dirigido por Bojan Vanovac e conta com a participação da dupla country The War and Treaty. Além da forte mensagem da música, o clipe ganha destaque pelos eventos que ocorreram durante sua filmagem.

Em setembro, enquanto gravava em Nashville, Jon Bon Jovi foi flagrado ajudando a salvar a vida de uma mulher que ameaçava pular da ponte John Seigenthaler, sobre o rio Cumberland. A intervenção heroica do cantor foi registrada por câmeras de segurança e rapidamente viralizou nas redes sociais.

O músico foi elogiado por sua coragem ao persuadir a mulher a abandonar a tentativa de suicídio e voltar para um lugar seguro, um gesto que reafirmou seu compromisso com causas humanitárias.

Embora esse ato de bravura não tenha sido incluído no clipe, ele reforçou a imagem de Jon Bon Jovi como alguém que vai além da música para fazer a diferença. O líder da banda, que é também fundador da JBJ Soul Foundation, uma ONG dedicada a combater a fome e a falta de moradia, tem se destacado por sua atuação em questões sociais.

No videoclipe de “The People’s House”, Bon Jovi aparece ao lado de The War and Treaty, e o vídeo apresenta imagens de pessoas comuns dublando a canção, criando uma conexão emocional profunda entre a letra e o público. A música faz parte do 16º álbum de estúdio da banda, Forever, lançado em junho de 2023, e vem conquistando fãs com suas letras poderosas e temas que refletem a realidade de muitas pessoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jon Bon Jovi (@jonbonjovi)

Bon Jovi: ‘Forever’ é o álbum mais vendido nos EUA

Forever, o mais recente álbum do Bon Jovi, alcançou o primeiro lugar em vendas nos EUA. De acordo com a Billboard, foram vendidas mais de 50 mil cópias na semana que foi concluída em 13 de junho, pavimentando o caminho para que este novo trabalho da banda norte-americana liderasse o chart Top Album Sales, de acordo com os relatórios da Luminate.

Desse montante vendido na última semana, 9 mil cópias representam os discos de vinil, configurando o melhor período para o Bon Jovi neste formato desde que a Luminate passou a monitorar as vendas dos bolachões em 1991.

Bon Jovi, um dos mais icônicos grupos de rock, vencedor do Grammy e integrante do Rock and Roll Hall of Fame, encontra em Forever um dos motivos para a celebração dos 40 anos de sua carreira. A primeira faixa divulgada deste novo disco foi Legendary.

“Este disco é um retorno à alegria. Desde a composição, passando pelo processo de gravação, este é um Bon Jovi que aumenta o volume e se sente bem”, disse Jon Bon Jovi.

Como parte da programação da 66ª edição do Grammy Awards, no mês passado, Jon Bon Jovi foi escolhido como a Pessoa do Ano MusiCares 2024. Ele foi homenageado com um show de tributo no L.A. Convention Center, com Bruce Springsteen, Shania Twain, Melissa Etheridge, Sammy Hagar, Jason Isbell, Jelly Roll, Pat Monahan do Train e muitos outros.