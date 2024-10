Em 15 de outubro é celebrado o Dia dos Professores, uma data significativa para homenagear e reconhecer o trabalho desses profissionais, fundamentais na formação de cidadãos e na construção de uma sociedade mais justa e preparada. Além de ensinar conteúdos, os professores inspiram, orientam e transformam vidas, sendo essenciais no desenvolvimento humano e intelectual.

A importância da educação e do papel dos educadores é tema de diversos filmes que retratam, de forma envolvente, os desafios, a dedicação e o impacto positivo que esses profissionais podem ter. Obras como “Sociedade dos Poetas Mortos” e “Escritores da Liberdade” exemplificam a influência profunda que a educação pode exercer na vida dos alunos e na sociedade.

Por isso, abaixo, confira 6 filmes para entender a importância da educação!

1. Sociedade dos poetas mortos

‘Sociedade dos poetas mortos’ mostra um professor que trabalha em uma escola extremamente tradicional e muda a vida dos alunos (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures, Warner Bros. Pictures)

Dirigido por Peter Weir, o filme que estreou no cinema em 1989 é um clássico sobre o tema. Ganhador do Oscar na categoria Melhor Roteiro, o longa norte-americano conta a história do professor de inglês John Keating (Robin Williams), que começa a trabalhar em uma escola preparatória de meninos conhecida por ser extremamente tradicional.

Utilizando métodos nada convencionais, o professor tenta driblar o conservadorismo da escola e a imposição dos pais enquanto incentiva os alunos a seguirem seus sonhos e superarem a timidez. Assim, com a ajuda dele, os estudantes aprendem a contestarem pensamentos e desenvolvem a opinião crítica.

Onde assistir: Disney+.

2. O sorriso de Monalisa

‘O sorriso de Monalisa’ mostra uma professora que decide confrontar o sistema e inspirar as alunas a mudarem de vida (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Motion Picture Group)

Com Julia Roberts como protagonista, o filme conta a história da estudante recém-formada Katherine Watson, contratada para lecionar história da arte na prestigiada Wellesley College, uma escola só para mulheres.

Enquanto dá aulas, ela percebe que as alunas estão imersas em um sistema machista e fadadas a desperdiçarem os seus talentos. Por isso, a professora decide confrontar o sistema e inspirar as meninas a mudarem de vida e se tornarem líderes de suas próprias vidas. Por causa disso, ela enfrenta importantes desafios.

Onde assistir: YouTube, Apple TV, Google Play Filmes e TV.

3. Escritores da liberdade

‘Escritores da liberdade’ mostra uma professora que incentiva os estudantes a escreverem sobre as próprias histórias (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures)

Baseado em fatos, o filme conta a história da professora recém-formada Erin Gruwell (Hilary Swank), uma jovem idealista que começa a ensinar em uma escola de bairro pobre e dominada pela violência. Com alunos rebeldes, sem vontade de aprender e com os constantes conflitos raciais, a professora tem o desafio de fazer com que eles tenham interesse pelo estudo e confiem em si.

Assim, a educadora aposta em métodos diferentes de ensino, como a escrita, para incentivar os estudantes a escreverem sobre as próprias histórias e se expressarem. O longa também ressalta como a educação pode transformar vidas e mostra a importância dos vínculos sociais em sala de aula.

Onde assistir: YouTube, Apple TV, Google Play Filmes e TV.

4. O menino que descobriu o vento

‘O menino que descobriu o vento’ mostra um jovem do Malawi que vê na escola um caminho para mudar a vida de seus familiares e amigos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Com direção de Chiwetel Ejiofor, premiado como Melhor Diretor, a produção é baseada em fatos. O filme narra a história de William Kamkwamba, um jovem do Malawi que vê na escola um caminho para mudar a vida de seus familiares e amigos.

Sempre esforçado e em busca de novos conhecimentos, o menino elabora pesquisas na biblioteca do vilarejo e inventa um inovador sistema de irrigação a base de energia eólica, assim, ele ajuda o vilarejo em que mora a superar a pobreza e as dificuldades diárias.

Onde assistir: Netflix.

5. Efeito pigmaleão

‘Efeito pigmaleão’ mostra como as dificuldades do dia a dia também podem afetar a vida dos professores (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Para os amantes do gênero drama e comédia, o filme ‘Efeito pigmaleão’ aborda de forma inovadora os desafios escolares. Narrando a história da supervisora escolar Samia (Zita Hanrot), o longa-metragem mostra como as dificuldades do dia a dia também podem afetar a vida dos professores, que, em alguns casos, desistem de suas turmas e param de acreditar na educação.

Porém, Samia é persistente e tem como desafio disciplinar não somente os alunos como também os professores, mostrando que por meio do ensino realidades podem ser transformadas. Ao mesmo tempo, ela enfrenta as próprias dificuldades.

Onde assistir: Netflix.

6. Preciosa: uma história de esperança

‘Preciosa: uma história de esperança’ mostra como a escola pode transformar a vida das pessoas (Imagem: Reprodução digital | Lee Daniels Entertainment, Smokewood Entertainment Group, Tyler Perry Studios, Harpo Studios e 34th Street Films)

Ganhador do Oscar de melhor roteiro adaptado, em 2010, e estrelado por Gabourey Sidibe, a produção cinematográfica retrata uma triste realidade que ainda atormenta a sociedade. O filme narra a história de Claireece Jones, uma adolescente de 16 anos violentada pelo pai (Rodney Jackson) e abusada pela mãe (Mo’Nique), que sofre uma série de privações durante a juventude.

Crescendo irritada, sem amor, pobre e fora dos padrões exigidos pela sociedade, Claireece se vê novamente grávida de um abuso de seu genitor. Para piorar a situação, a menina, que já não sabia ler e escrever, é suspensa da escola onde estudava. Porém, mesmo sem esperança de fugir dessa tortuosa realidade, a adolescente é surpreendida por uma oportunidade de ser transferida para uma escola alternativa sob a orientação de uma nova professora. No local, ela inicia uma jornada rumo à autodeterminação e à liberdade.

Onde assistir: Prime Video.