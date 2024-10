Beyoncé virá ao Brasil em 2025? Confira o que se sabe

Rumores sobre a vinda de Beyoncé ao Brasil em 2025 estão ganhando força, e os fãs já começam a ficar ansiosos. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a cantora estaria em negociações para se apresentar na icônica Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A notícia gerou grande expectativa, já que uma das maiores estrelas da música mundial, pode ser a próxima atração internacional a montar palco nas areias cariocas.

Beyoncé esteve no Brasil pela última vez em dezembro de 2023, quando fez uma aparição surpresa no lançamento do filme Renaissance: A Film by Beyoncé em Salvador. Agora, com negociações avançadas para um retorno em 2025, sua possível apresentação seria parte do projeto “Celebration May”, anunciado pelo prefeito Eduardo Paes.

O projeto, que visa realizar um grande show gratuito todo primeiro sábado de maio, trouxe Madonna para Copacabana em 2024, atraindo 1,6 milhão de pessoas e gerando um impacto econômico significativo na cidade. O sucesso do evento incentivou a prefeitura a continuar investindo em shows desse porte, e a escolha de Beyoncé pode repetir ou até superar o sucesso de público e de impacto econômico.

Além de Beyoncé, outras grandes estrelas internacionais, como U2, também estão sendo cogitadas para se apresentar no Rio em 2025. O prefeito Paes já confirmou que a banda liderada por Bono Vox está fechada para um show na Praia de Copacabana no próximo ano.

Beyoncé explica porque costuma ficar longe do público entre seus lançamentos

Recentemente, a cantora Beyoncé conversou com a GQ para a reportagem de capa da revista e comentou sobre o motivo dela optar por se distanciar dos olhos do público entre a divulgação de novos projetos.

“Eu crio no meu próprio ritmo, coisas que espero que toquem outras pessoas. Espero que meu trabalho incentive as pessoas a olharem para dentro de si mesmas e a aceitarem sua própria criatividade, força e resiliência.”, afirmou.

Segundo a People, a artista destacou os principais focos de sua carreira são “narrativa, crescimento e qualidade”.

“Não estou focada no perfeccionismo. Eu me concentro na evolução, inovação e mudança de percepção”, acrescentou Beyoncé.

“Trabalhar na música de Cowboy Carter e lançar este novo projeto emocionante [não parece] nada como uma prisão, nem um fardo”, disse ela.

“Na verdade, só trabalho naquilo que me liberta. É a fama que às vezes pode parecer uma prisão”, continuou Beyoncé. “Então, quando você não me vê nos tapetes vermelhos e quando eu desapareço até ter arte para compartilhar, é por isso.”

Vale lembrar que antes do Renaissance de 2022, o álbum que precedeu Cowboy Carter de 2024 em uma trilogia contínua,a cantora não lançava um álbum solo novo desde Lemonade de 2016.

Nesse período, ela lançou Everything Is Love de 2018 ao lado do marido JAY-Z, bem como com o álbum de trilha sonora The Lion King: The Gift em 2019, deixando os fãs na espera de um álbum somente dela.

“Comecei o Cowboy Carter há quase cinco anos. Preste muita atenção à minha idade na letra de ’16 Carriages’”, revelou, referindo-se à letra da música de abertura: “It’s been thirty-eight summers, and I’m not in my bed.”

“Tem sido muito bom ter o tempo e a graça de poder dedicar meu tempo a isso”, afirmou. “Inicialmente, eu ia lançar ‘Cowboy Carter’ primeiro, mas com a pandemia, havia muito peso no mundo. Queríamos dançar. Merecíamos dançar. Mas tive que confiar no tempo de Deus.”, finalizou.