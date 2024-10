Tudo o que Lil Nas X disse sobre nova música

Lil Nas X já está movimentando a internet com novidades sobre suas próximas músicas. O artista, que não lança um álbum desde Montero (2021), foi às redes para dar uma prévia do que está por vir em novembro.

Em um vídeo descontraído, gravado no próprio quarto, Lil Nas X aparece dançando ao som de uma faixa inédita, que traz versos como “Me bata com seu amor/ Garoto, eu sei que você quer/ Me pegue e me ame/ Eu estarei esperando por você”. O anúncio deixou os fãs eufóricos, especialmente após o cantor legendá-lo com a provocativa mensagem: “ADIVINHA QUEM FINALMENTE LANÇARÁ MÚSICA NOVA NO MÊS QUE VEM?!”

Desde o lançamento de Montero, que dominou as paradas com hits como “Industry Baby” e “Montero (Call Me By Your Name)”, Lil Nas X vinha se mantendo um pouco mais discreto em termos de álbuns, embora tenha presenteado os fãs com alguns singles ao longo dos últimos anos.

Entre eles estão “J CHRIST”, “Where Do We Go Now?” e “Here We Go!”, faixa que fez parte da trilha sonora de Beverly Hills Cop: Axel F. Recentemente, ele também colaborou com Camila Cabello no single “He Knows” e lançou o dueto “Tennessee” ao lado de Kevin Abstract.

O novo lançamento marca o retorno de Lil Nas X ao cenário musical após um período focado em outros projetos, como o documentário Lil Nas X: Long Live Montero, que estreou na HBO em janeiro deste ano. O filme de 95 minutos acompanhou o cantor durante dois meses da turnê norte-americana de seu primeiro grande show como atração principal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ?dreamboy. (@lilnasx)

Lil Nas X diz que single é a “melhor música de todos os tempos”

O cantor Lil Nas X compartilhou no Instagram o que os fãs podem esperar de seu novo single Here We Go!

“Estou tão entusiasmado para lançar a melhor música de todos os tempos nesta sexta-feira! também desculpem por ter estado tão assustado com a minha arte ultimamente. Estou voltando para mim mesmo. Vou deixar vocês muito orgulhosos”, afirmou.

A cantora Camila Cabello apoiou seu amigo nos comentários e escreveu: “a natureza tem estações e nós também. Não existe primavera sem inverno. É sua hora de florescer, baby!!!”