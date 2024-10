Tudo o que se sabe sobre comeback de Jin, do BTS

Jin, o vocalista do BTS, está se preparando para seu retorno solo após a dispensa do serviço militar. Desde que deixou o exército, o artista tem estado bastante ativo, participando de diversas iniciativas. Ele finalizou as filmagens da série Kian’s Bizarre B&B, que está programada para estrear na Netflix no próximo ano, e também lançou o single especial “Super Tuna”.

A Bighit Music confirmou que Jin está atualmente focado na produção de um novo álbum, com previsão de lançamento para novembro. Detalhes adicionais sobre o projeto serão divulgados assim que forem confirmados pela gravadora. Em uma recente entrevista à revista Weverse, Jin expressou sua empolgação em trabalhar em seu novo material.

Ele comentou: “Felizmente, todos os meninos terminaram de fazer seus álbuns e agora o do Jimin está chegando. Isso me faz pensar que é melhor eu não esperar muito para lançar o meu, então estou trabalhando para isso”. Além disso, o artista revelou planos de aparecer em diversos programas para se conectar com os fãs: “Quero fazer algo legal e grande. Eu reservei espaços de propaganda nos maiores lugares que pude achar”.

Jin já fez sua estreia solo em 2022 com a canção “The Astronaut”, que foi co-escrita pela famosa banda Coldplay. No entanto, até agora, ele não havia lançado um álbum completo fora do BTS. O retorno solo de Jin é aguardado com grande expectativa pelos fãs, que estão ansiosos para ver o que o artista trará em sua nova fase musical.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jin of BTS (@jin)

Jin, do BTS, alcança 100 milhões de views em clipe de ‘Supertuna’

o vídeo da performance de Supertuna, música solo de Jin, do BTS, ultrapassou a marca de 100 milhões no YouTube. O número foi alcançado na última segunda-feira (2), de acordo com a gravadora Big Hit Music.

O artista publicou o vídeo em dezembro de 2021 para comemorar seu aniversário com seus fãs. Vestindo um macacão jeans e uma camiseta com um atum que ele mesmo desenhou, ele dançou em uma praia de Los Angeles.

Segundo o Korea Herald, inspirado em seu hobby, a pesca, a música escrita por ele mesmo, foi lançada oficialmente no ano seguinte e liderou a parada mundial de vendas de singles digitais da Billboard. A faixa recuperou o primeiro lugar nas paradas em junho, quando os fãs comemoraram a conclusão do serviço militar de Jin.

Vale destacar que ele planeja lançar um álbum solo até o final deste ano.

Vale lembrar que recentemente ele foi anunciado como embaixador global da Gucci.

“Estou muito entusiasmado em dar as boas-vindas a Jin como embaixador global da marca”, disse o diretor criativo da Gucci, Sabato De Sarna, em comunicado, de acordo com o Women’s Wear Daily.

“Sua personalidade calorosa e gentil é verdadeiramente magnética e seu estilo é simplesmente único. Ele é um artista generoso e extraordinário que consegue emocionar as pessoas com sua música, o que nos deixa ainda mais honrados em compartilhar essa jornada com ele”, acrescentou.

Iniciando a nova parceria, a Gucci lançou uma campanha fotográfica com Jin vestindo peças da coleção masculina primavera/verão 2025 da grife italiana.