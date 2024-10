Momentos marcantes da passagem de Bruno Mars por SP

A passagem de Bruno Mars por São Paulo deixou momentos inesquecíveis para os fãs. O cantor encerrou sua série de shows no Morumbi no domingo, 13, marcando sua presença com ações beneficentes, visitas a pontos tradicionais da cidade e uma comemoração de aniversário especial.

Entre os destaques, Bruno realizou um show beneficente no Tokio Marine Hall em apoio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, em parceria com a campanha da Ação da Cidadania. O evento arrecadou R$ 1 milhão, revertidos em doações de cestas básicas e materiais de higiene para famílias afetadas.

Bruno Mars também aproveitou a vida noturna paulistana, visitando o bar De Primeira, na Vila Madalena, onde fãs registraram o momento e a casa compartilhou nas redes sociais. Além disso, o artista celebrou seu aniversário de 39 anos com um bolo temático feito por uma confeiteira local, vestindo uma camiseta do Brasil, evidenciando sua conexão com o país.

Outro momento marcante foi a participação surpresa do cantor Thiaguinho, que subiu ao palco para cantar “Cheia de Manias”, levando os fãs ao delírio. Bruno Mars também conquistou o público com seus bordões em português e, brincando, seu irmão Eric Hernandez afirmou estar “ganhando seu RG” após tantos shows no Brasil.

Bruno Mars agora se prepara para as próximas apresentações em outras capitais brasileiras, com shows no Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte até o início de novembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Mars (@brunomars)

Bruno Mars: por que fãs do cantor se chamam Hooligans?

Os fãs de Bruno Mars, carinhosamente conhecidos como “Hooligans”, possuem um forte laço com o artista que vai além de suas músicas. O nome do fandom é uma homenagem ao primeiro álbum de estúdio do cantor, Doo-Wops & Hooligans, lançado em 2010. Este disco marcou o início de sua carreira de sucesso, com hits icônicos como “Grenade”, “Marry You” e “Talking to the Moon”.

Além de representar os fãs, o nome “Hooligans” também se estende à própria banda que acompanha Bruno Mars em suas turnês. A conexão entre o cantor e seu público é tão significativa que, em 2011, o site oficial de Bruno Mars publicou uma mensagem especial saudando seus admiradores: “Ei, Hooligans, bem-vindos ao clube de fãs oficial do Bruno Mars – O Clube Oficial dos Hooligans! Um lugar especial dedicado aos seus maiores fãs! Obrigado por se tornar um Hooligan Oficial e pelo seu apoio ao Bruno Mars!”

O termo “Hooligans” não apenas se refere ao amor incondicional que os fãs têm por Bruno Mars, mas também carrega o espírito de diversão e rebeldia presente em suas apresentações e composições.

Essa conexão se tornou ainda mais intensa recentemente, já que o cantor está em uma longa temporada no Brasil, com 14 shows agendados como parte de sua turnê Live in Brazil, incluindo uma série de apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.