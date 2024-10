Quais são os projetos solo do BTS até agora

Os integrantes do BTS estão trilhando suas próprias jornadas solo, mas sem colocar um ponto final nas atividades em grupo. Desde junho de 2022, após o lançamento de Proof, uma coletânea em comemoração aos nove anos da banda, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jung Kook anunciaram que fariam uma pausa nos trabalhos conjuntos para focarem em seus projetos pessoais.

Essa decisão tem permitido que cada membro explore sua própria identidade musical, e os resultados já começaram a aparecer. RM foi o primeiro a se aventurar solo, lançando sua mixtape RM em 2015, seguida por Mono em 2018. O líder do grupo destacou suas reflexões pessoais e experiências como rapper, conquistando posições importantes nas paradas musicais.

Suga também seguiu o mesmo caminho, criando uma nova persona, Agust D, com sua mixtape de estreia homônima em 2016. Ele lançou D-2 em 2020, onde refletiu sobre seus 28 anos e o crescimento como artista. J-Hope, por sua vez, estreou solo com Hope World em 2018 e, mais recentemente, lançou Jack in the Box em 2022.

Jin, conhecido por sua versatilidade vocal, presenteou os fãs com músicas como “Abyss” e “Tonight”. Em 2022, ele lançou o single “The Astronaut”, em colaboração com Coldplay. Já Jimin lançou seu primeiro álbum solo FACE em março de 2023, que trouxe uma evolução em sua carreira, além de colaborações de sucesso, como “With You” e “Vibe”.

Jung Kook, um dos destaques recentes, lançou “My You” e “Still With You”, mas foi com “Seven” em 2023 que ele realmente consolidou seu espaço como artista solo. Enquanto isso, V, em seu álbum Layover, mostrou seu lado mais intimista e romântico, lançando faixas como “Rainy Days” e “Love Me Again”.

Tudo o que se sabe sobre comeback de Jin, do BTS

Jin, o vocalista do BTS, está se preparando para seu retorno solo após a dispensa do serviço militar. Desde que deixou o exército, o artista tem estado bastante ativo, participando de diversas iniciativas. Ele finalizou as filmagens da série Kian’s Bizarre B&B, que está programada para estrear na Netflix no próximo ano, e também lançou o single especial “Super Tuna”.

A Bighit Music confirmou que Jin está atualmente focado na produção de um novo álbum, com previsão de lançamento para novembro. Detalhes adicionais sobre o projeto serão divulgados assim que forem confirmados pela gravadora. Em uma recente entrevista à revista Weverse, Jin expressou sua empolgação em trabalhar em seu novo material.

Ele comentou: “Felizmente, todos os meninos terminaram de fazer seus álbuns e agora o do Jimin está chegando. Isso me faz pensar que é melhor eu não esperar muito para lançar o meu, então estou trabalhando para isso”. Além disso, o artista revelou planos de aparecer em diversos programas para se conectar com os fãs: “Quero fazer algo legal e grande. Eu reservei espaços de propaganda nos maiores lugares que pude achar”.

Jin já fez sua estreia solo em 2022 com a canção “The Astronaut”, que foi co-escrita pela famosa banda Coldplay. No entanto, até agora, ele não havia lançado um álbum completo fora do BTS. O retorno solo de Jin é aguardado com grande expectativa pelos fãs, que estão ansiosos para ver o que o artista trará em sua nova fase musical.