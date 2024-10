Como Taylor Swift se tornou a cantora mais ouvida do Spotify

Taylor Swift alcançou mais um marco impressionante em sua carreira: a cantora agora é a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify, de acordo com dados recentes da indústria da música. O título veio após o sucesso estrondoso de seu mais recente álbum, The Tortured Poets Departments, que lidera a lista de álbuns mais reproduzidos de 2024 na plataforma, acumulando incríveis 5,6 bilhões de streams.

O trabalho de Swift supera álbuns de grandes nomes da música global, como Shakira e Billie Eilish, que ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Shakira conquistou 4,1 bilhões de streams com Las Mujeres Ya No Lloran, enquanto Billie Eilish soma 3,6 bilhões de reproduções com Hit Me Hard And Soft.

Taylor também ultrapassou artistas renomados como Drake e Bad Bunny, que estão entre os músicos mais reproduzidos na história do Spotify.

Como Taylor Swift alcançou o status da cantora mais rica do mundo

Taylor Swift é a cantora mais rica do mundo.

Ela superou outra popstar: Rihanna, com US$ 1,4 bilhão (algo em torno de R$ 7,6 bilhões).

A dona do hit Shake It Off agora acumula um total de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,7 bilhões). Só não superou – ainda – o rapper Jay-Z, que mantém uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões (ou R$ 13,6 bilhões).

Todo esse montante financeiro conquistado por Taylor Swift se deve muito ao grandioso sucesso de sua turnê The Eras, que já arrecadou ao redor do mundo US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões), se tornando a turnê global mais lucrativa da história.

E a The Eras Tour ainda tem alguma estrada pela frente: só encerra em dezembro deste ano. Claro, os números ainda vão aumentar.

Já Jay-Z e Rihanna mantém negócios fora da música: o rapper é dono da marca de bebidas D’USSÉ e a diva pop é uma empresária bem sucedida no ramo de cosméticos e maquiagem.