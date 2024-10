Detalhes sobre ‘I Never Loved You’ da Halsey

Halsey lançou sua mais nova faixa, “I Never Loved You,” como parte de seu próximo álbum The Great Impersonator. Inspirada pelos sons dos anos 80 e pelo estilo de Kate Bush, a canção traz uma atmosfera nostálgica, marcada por uma melodia envolvente que complementa a intensidade das letras.

Na música, Halsey aborda temas como perda e desilusão, com versos poderosos como: “Você pode pegar o dinheiro, pode pegar um avião / Para uma linda ilha, construir sua casa em meu nome / […] Eu nunca te amei”. A profundidade emocional da faixa reflete o tom pessoal que o álbum promete trazer.

The Great Impersonator, previsto para ser lançado em 25 de outubro, será o quinto álbum de estúdio da artista. Ele vem após o sucesso de If I Can’t Have Love, I Want Power (2021), que alcançou o segundo lugar na Billboard 200. Halsey descreveu este novo trabalho como um projeto íntimo e diversificado, explorando diferentes décadas e estilos musicais.

O lançamento do álbum foi precedido por uma série criativa no Instagram, na qual Halsey encarna ícones musicais que serviram de inspiração para as músicas. A faixa “I Never Loved You” faz parte dessa iniciativa, mostrando a versatilidade da cantora ao revisitar o legado de artistas como Kate Bush.

Além dessa faixa, The Great Impersonator contará com outros singles já lançados, como “The End,” “Lucky” e “Lonely Is the Muse.” A expectativa em torno do álbum só aumenta, especialmente após Halsey envolver os fãs em uma caça ao tesouro para revelar diferentes capas do projeto, inspiradas por diferentes épocas.

Lista de faixas de ‘The Great Impersonator’ da Halsey

Halsey está a todo vapor para o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, The Great Impersonator, que chega no dia 25 de outubro. A cantora divulgou a lista completa de faixas de forma criativa, postando um vídeo em suas redes sociais no dia 25 de setembro. No clipe, mãos habilidosas exibem um baralho de cartas, revelando uma a uma as 18 faixas que compõem o aguardado projeto.

Entre as músicas já conhecidas pelos fãs estão os singles The End, Lucky, Lonely Is the Muse e Ego. Além desses, o álbum traz faixas inéditas como Only Girl Living in LA, Dog Years, Panic Attack, I Believe in Magic, Hometown, I Never Loved You, Darwinism, Arsonist, Life of the Spider (DRAFT) e Hurt Feelings.

Um dos detalhes mais intrigantes da tracklist é a presença de três versões da música Letter to God, cada uma marcada por um ano diferente: 1974, 1983 e 1998. Essa diversidade reflete a proposta de Halsey para o álbum, que, segundo a própria artista, explora diferentes décadas e estilos musicais.

Em um vídeo de anúncio do álbum, Halsey levantou a questão: “E se eu tivesse estreado nos anos 2000? Ou nos anos 90, 80, 70?”, sugerindo uma viagem musical através do tempo.

The Great Impersonator promete ser mais uma obra de arte ambiciosa da cantora, sucedendo o aclamado If I Can’t Have Love, I Want Power (2021), que alcançou o 2º lugar na Billboard 200. O novo álbum continua a trajetória inovadora de Halsey, explorando novas facetas e sonoridades ao longo de sua carreira.