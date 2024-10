Saiba mais sobre ‘Onde é que deu errado?’ de Luísa Sonza

Luísa Sonza e Simone Mendes estrearam sua mais nova parceria, a faixa “Onde é que deu errado?”, que já está disponível nas principais plataformas digitais. A música, carregada de emoção, retrata o fim de um grande amor, com as artistas explorando a dor e as cicatrizes de um relacionamento fracassado.

A canção integra a edição deluxe do álbum Escândalo Íntimo, que foi lançado originalmente em agosto de 2023 e já ultrapassou a impressionante marca de 1 bilhão de streams, conquistando o certificado de Diamante. O álbum é um sucesso tanto no Brasil quanto no exterior, refletido nas indicações de Luísa ao MTV EMA 2024, como melhor artista brasileira, e ao Grammy Latino.

No videoclipe de “Onde é que deu errado?”, Luísa e Simone interpretam mulheres que lamentam o fim de seus romances, em um cenário nebuloso e campestre que reforça o tom melancólico da canção. A letra expressa a sensação de perda e a busca por entender onde o relacionamento começou a desmoronar, temas universais que dialogam com quem já passou por um rompimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Tudo sobre a versão deluxe de ‘Escândalo Íntimo’ de Luísa Sonza

Luísa Sonza lançou a aguardada versão deluxe de seu álbum de sucesso Escândalo Íntimo. O projeto, que já acumula mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais desde seu lançamento original em agosto de 2023, agora chega com novidades e parcerias inéditas, prometendo agradar ainda mais os fãs.

Entre os destaques do álbum deluxe está a nova colaboração de Luísa com Simone Mendes na faixa O Que Deu Errado, uma canção no estilo sertanejo raiz que já vem sendo antecipada nas redes sociais da cantora.

Além disso, outras parcerias reforçam a diversidade de gêneros do projeto. Pior Versão de Mim conta com a participação da dupla Jorge & Mateus, enquanto Rough, uma mistura de inglês e espanhol, é uma colaboração com o venezuelano Alfonso La Cruz.

Os fãs também poderão conferir uma versão em inglês de Chico e um remix de La Muerte, parceria de Luísa com a rapper dominicana Tokischa, que ganhou uma nova roupagem assinada pelo DJ britânico TroyBoi.

Escândalo Íntimo já havia conquistado o público com suas 24 faixas originais e certificado de diamante, contabilizando mais de 773 milhões de execuções de áudio e 245 milhões de visualizações de vídeo. Agora, a versão deluxe traz cinco novas colaborações e promete expandir ainda mais o universo musical do disco.

Em nota, Luísa comentou sobre o lançamento: “Não poderia ter melhor forma de celebrar o sucesso de ‘Escândalo Íntimo’ do que com mais novidades. Quis trazer versões novas, música inédita e mais coisas que completam o universo do disco. Está sendo um momento muito especial, com a estreia de um novo show no Rock in Rio, o lançamento do Deluxe e a comemoração de 1 ano do lançamento do álbum”.

Além do lançamento do álbum deluxe, Luísa também comemora sua indicação ao Grammy Latino. A faixa Chico foi indicada na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa, e o próprio Escândalo Íntimo concorre a Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, consolidando o sucesso da cantora no cenário musical.