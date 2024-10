Qual a nova data do show do Restart no Rio de Janeiro - (crédito: TMJBrazil)

A banda Restart precisou adiar seu show da turnê de despedida, Pra Você Lembrar Tour, que estava marcado para o próximo sábado, 19 de outubro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. O adiamento foi necessário devido a problemas de saúde do vocalista Pe Lanza, que foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e H1N1.

O cantor, que foi internado no dia 7 de outubro, já está em casa e apresenta sinais de recuperação, mas deve permanecer em repouso absoluto conforme orientação médica. O show foi remarcado para 2 de novembro no mesmo local. Os ingressos adquiridos anteriormente permanecem válidos para a nova data.

Para informações sobre ingressos e reembolsos, a produção recomenda que os fãs entrem em contato com a Ticket360 pelo e-mail faleconosco@ticket360.com.br.

A banda expressou sua gratidão pelo carinho e apoio dos fãs e pediu que continuem enviando boas energias para a recuperação de Pe Lanza. Enquanto isso, o show em São Paulo, programado para 26 de outubro no Espaço Unimed, permanece confirmado.

Formada em 2008, a Restart é composta por Pe Lanza, Koba, Pe Lu e Thominhas, e ganhou destaque no cenário musical brasileiro com hits como “Recomeçar” e “Levo Comigo.” Em 2023, o grupo anunciou sua turnê de despedida para celebrar seus 15 anos de carreira.

Serviço:

Show da Restart – Pra Você Lembrar Tour

Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro

Farmasi Arena, Rio de Janeiro Data: 2 de novembro de 2024

2 de novembro de 2024 Horário: Abertura às 20h30 e início às 22h30

Abertura às 20h30 e início às 22h30 Ingressos: Disponíveis pela Ticket360

Disponíveis pela Ticket360 Classificação: 18 anos (menores acompanhados de responsável legal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @farmasiarenabrasil

Restart leva nostalgia aos fãs em sua estreia no Rock in Rio

Prestes a realizarem os três últimos shows da turnê Pra Você Lembrar, que marcou a despedida da Restart junto ao público como banda, os músicos vivenciaram uma das poucas experiências que ainda não tinham tido: se apresentar, pela primeira vez, dentro do maior festival de música e entretenimento do mundo, o Rock in Rio.

“Estamos muito empolgados em poder tocar para as pessoas no Rock in Rio Brasil antes dos últimos três shows que iriam marcar o encerramento da nossa tour de despedida”, contou Pe Lu. Pe Lanza complementou: “Vai ser irado, preparamos um setlist com muita magia para os nossos fãs curtirem esse momento especial ao nosso lado.” Já Koba comentou: “Fizemos muitas coisas nesses anos todos da Restart, faltava apenas essa experiência de tocar dentro da cidade do rock.” E, por fim, Thomas disse: “Ficamos muito contentes com o convite para esse show e a gente preparou um som que vai ser incrível.”

Pe Lu (vocais e guitarra), Pe Lanza (vocais e baixo), Thomas (bateria) e Koba (vocais e guitarra) prepararam um repertório com alguns dos maiores hits da banda, como Levo Comigo, Recomeçar, Menina Estranha e Pra Você Lembrar. A setlist contou com faixas dos quatro discos de estúdio lançados entre 2008 e 2015: Restart, By Day, Geração Z e Renascer.