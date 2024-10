Filhos de Dona Maria leva essência do samba para a Aruc neste domingo

Os Filhos da Dona Maria apresentam o projeto Feitiço na Rua, na Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro (Aruc), neste domingo (20/10), a partir das 16h. Inspirado nas raízes africanas, o grupo traz repertório ancorado nos ritos da cultura afro-brasileira e transforma a Aruc no palco de muito samba mesclado ao afoxé, ao jongo e à musicalidade da capoeira. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos a R$7 no Sympla.

Os Filhos de Dona Maria nasceram como grupo em 2011 e tem na formação Amílcar Paré (violão e voz), Khalil Santarém (cavaquinho e voz). "O Feitiço na Rua nasce por vários motivos, entre eles, porque queríamos voltar a tocar com mais frequência na cidade e com um repertório que valoriza o samba em sua essência. Nei Lopes, Wilson Moreira, Dona Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra estão em nossos shows e isso não é por acaso. Samba tem fundamento. Não podemos nos esquecer disso”, diz Khalil Santarém, em material de divulgação. Saiba Mais Diversão e Arte Por que o Radiohead não gostava de cantar ‘Creep’

