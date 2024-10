O que se sabe sobre documentário de Megan Thee Stallion

A rapper Megan Thee Stallion surpreendeu os fãs ao anunciar o lançamento de seu documentário, intitulado Megan Thee Stallion: In Her Words. A produção, que promete revelar detalhes da vida pessoal e profissional da artista, será lançada no Prime Video no dia 31 de outubro de 2024.

O documentário é dirigido por Nneka Onuorah, diretora vencedora de um Emmy, e oferece um olhar aprofundado sobre a jornada de Megan no cenário musical. Segundo a sinopse oficial, o filme trará um retrato “sem precedentes” da trajetória da rapper nascida em Houston, mostrando desde sua ascensão meteórica ao estrelato até os desafios que enfrentou ao longo do caminho.

Entre os temas abordados, estão a pressão da fama, momentos de superação e as vitórias que consolidaram seu nome como uma das grandes vozes do rap contemporâneo. Megan, cujo nome verdadeiro é Megan Pete, se destacou no cenário internacional com sucessos como “Savage” e “WAP”, além de conquistar o público com sua forte personalidade.

Embora o Prime Video costume lançar suas produções simultaneamente em várias regiões, ainda não houve uma confirmação oficial sobre a estreia no Brasil. No entanto, a expectativa é de que o documentário esteja disponível no país no mesmo dia.

Em uma postagem no Instagram, Megan compartilhou sua animação: “Hotties, meu documentário sai no dia 31 de outubro. Estou nervosa e animada para que vocês vejam, mas finalmente está aqui.” A obra promete mostrar um lado mais íntimo da artista, destacando não apenas seu sucesso musical, mas também os momentos de vulnerabilidade e superação ao longo de sua carreira.

O Amor de Megan Thee Stallion pelo BTS

Megan sempre foi aberta sobre sua admiração pelo BTS. Em uma entrevista ao Entertainment Tonight em fevereiro de 2022, ela relembrou o início dessa parceria icônica. “Eu amo o BTS, e eu estava dizendo ao meu empresário, ‘Eu realmente quero fazer uma música com o BTS, eu não sei o que eu posso fazer ou o que nós vamos fazer’”, contou Megan. “Naquela mesma época, eles acabaram entrando em contato comigo e me pedindo para fazer o remix de ‘Butter’. Então, eu fiquei tipo, ‘Oh meu Deus.’”

Agora, com Neva Play, os fãs de Megan e do BTS – os Hotties e ARMYs, respectivamente – já estão contando os minutos para ver o que essas duas potências da música prepararam dessa vez. Se o histórico de ambas as estrelas serve de indicação, podemos esperar nada menos que um verdadeiro hit.