Tudo sobre a etapa final da ‘The Eras Tour’ de Taylor Swift

Taylor Swift, a renomada cantora de 34 anos, inicia nesta sexta-feira, 18 de outubro, a etapa final da sua aclamada turnê, The Eras Tour, em Miami, Estados Unidos. Considerada a maior turnê da carreira da artista, The Eras Tour não só estabeleceu recordes, como também percorreu uma extensa rota pelo mundo, incluindo uma parada no Brasil em novembro de 2023.

Desde seu início, a turnê passou por diversas regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceania, celebrando as diferentes “eras” musicais de Taylor, que lançou seu primeiro álbum de estúdio em 2006. Antes de encerrar suas apresentações, a turnê ainda passará por cidades dos Estados Unidos e Canadá.

Em uma mensagem emocional nas redes sociais, Taylor compartilhou seus sentimentos sobre o fim da turnê: “Estaremos iniciando a etapa final da ‘The Eras Tour’ esta semana, o que é difícil de compreender. Essa turnê foi uma experiência maravilhosa e eu sabia que queria comemorar as memórias que criamos juntos de uma maneira especial. Bem, de duas maneiras, na verdade.”

Com recordes impressionantes, The Eras Tour se tornou a turnê musical de maior bilheteira da história, sendo a primeira a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão (quase R$ 5,6 bilhões) em receitas, segundo o Guinness World Records. Essa marca foi alcançada no final de 2023, e as estimativas indicam um número ainda maior até o fim de 2024.

Após sua passagem por Londres em agosto, onde fez um total de oito apresentações, Taylor também se tornou a artista solo com mais shows realizados no icônico estádio Wembley, superando o recorde anterior de Michael Jackson, que se apresentou sete vezes no local em 1988.

Além disso, nos últimos dias, a cantora anunciou a publicação de um livro que reunirá detalhes dos bastidores da turnê. “Estou animada em anunciar que o livro oficial da turnê Eras, repleto de minhas próprias reflexões pessoais, fotos de bastidores nunca antes vistas, todas as memórias mágicas que vocês trouxeram todas as noites,” revelou. A obra será lançada nos Estados Unidos em 29 de novembro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taylor Swift (@taylorswift)

O que se sabe sobre livro da ‘The Eras Tour’ da Taylor Swift

Taylor Swift está prestes a lançar um livro inspirado em sua aclamada turnê The Eras, que se consolidou como uma das mais grandiosas de sua carreira. O anúncio foi feito durante o programa “Good Morning America”, onde a cantora revelou que, além do livro, também será disponibilizada uma versão física de seu álbum mais recente, “The Tortured Poets Department,” lançado em abril de 2024.

A última fase da turnê começará nesta sexta-feira (18), com uma apresentação em Miami, nos Estados Unidos. Durante o anúncio, Taylor compartilhou sua emoção ao se despedir da turnê, afirmando: “Esta turnê foi a experiência mais maravilhosa e eu sabia que queria comemorar as memórias que fizemos juntos de uma maneira especial.”

O livro promete oferecer uma visão única sobre a jornada da turnê, incluindo fotos inéditas dos bastidores e reflexões pessoais da artista sobre cada etapa do evento. “Todas as memórias mágicas que vocês trouxeram a cada noite” estarão presentes nas páginas da obra.

Embora o livro e o álbum em vinil estejam gerando grande expectativa, ainda não há informações sobre a disponibilidade de ambos no Brasil, assim como o preço dos produtos. As vendas nos Estados Unidos estão marcadas para iniciar no dia 29 de novembro, coincidentemente na Black Friday. A equipe de Taylor Swift informou que detalhes sobre a distribuição internacional serão divulgados em breve.