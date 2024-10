Dia do Médico: saiba quais famosos são formados na profissão

Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, é celebrado o Dia do Médico. A profissão, que é essencial no exercício da promoção da saúde, além de prevenção de doenças e contribuição para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, tem a data como forma de valorização e do reconhecimento deste ofício.



E, talvez você não saiba, mas alguns famosos conhecidos pela mídia possuem formação na área médica, apesar de exercerem outras funções no meio artístico. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com personalidades famosas que são formadas na profissão. Confira abaixo:

Cininha de Paula

Atriz e diretora de programas como a Escolinha do Professor Raimundo, em que já interpretou Dona Escolástica, além de outros humorísticos como Pé na Cova, Toma Lá, Dá Cá e Sai de Baixo, é formada em Medicina.

Cininha de Paula (Foto: Reprodução/Instagram)

Thelma Assis

A campeã do BBB20 é médica anestesiologista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba, no interior de São Paulo. Antes de entrar no reality, ela pediu demissão do Hospital das Clínicas de São Bernardo, onde trabalhava.

Thelma Assis (Foto: Reprodução/Instagram) Marcela McGowan A outra ex-participante do BBB20 é médica ginecologista especialista em Obstetrícia Humanizada, além de sexóloga. Durante sua participação na casa mais vigiada do Brasil, ela surpreendu com aulas sobre o assunto, que ainda é tido como tabu por parte da sociedade. Marcela Mc Gowan (Foto: Reprodução/Instagram) Laís Caldas Ex-participante do BBB 22, a influenciadora digital é formada em Medicina pela Faculdade de Medicina Nova Esperança, e concluía sua especialização na área de dermatologia antes de sua participação no reality. Laís Caldas (Foto: Reprodução/Instagram) Lucas Bissoli Outro ex-confinado da mesma edição, o engenheiro estudou Medicina na Universidade de Vila Velha, e se matriculou no curso para realizar o desejo de ser médico, ao qual retomou as atividades em 2023, um após sua saída do programa. Lucas Bissoli (Foto: Reprodução/Instagram) Rodrigo Santoro O ator, conhecido pelos seus trabalhos na Globo, e que faz sucesso nas terras de Hollywood, também está entre as celebridades que cursaram e se formaram em Medicina. O marido de Mel Fronckowiak foi aprovado no vestibular, mas deu preferência aos palcos do teatro e da televisão. Rodrigo Santoro (Foto: Reprodução/Instagram @rodrigosantor) Zezé Polessa Conhecida por diversos trabalhos de sucesso na Globo, ela iniciou a carreira na Medicina ao mesmo tempo em que tentava ser atriz. A artista é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez pós-graduação em Medicina Social. Zezé Polessa (Foto: Reprodução/Instagram/@zezepolessa) Ellen Roche A atriz e cantora foi aprovada no vestibular da USP (Universidade de São Paulo), uma das maiores e uma das mais importantes universidades públicas do Brasil, mas desistiu do sonho de ser médica para se dedicar aos palcos e as câmeras. Ellen Rocche (Foto: Reprodução/Instagram/@ellen_rocche) Ana Claudia Michels A ex-modelo, que iniciou sua carreira nas passarelas com apenas 14 anos, se formou no curso de Medicina em 2019, após ter sido aprovada no Centro Universitário São Camilo. Durante a pandemia da Covid-19, ela atuou na linha de frente no combate à doença. Ana Claudia Michels (Foto: Reprodução/Instagram/@acmichels) Chacrinha Talvez poucos saibam, mas o icônico "Velho Guerreiro" entrou para a faculdade de Medicina em 1936, cursando apenas dois anos. Abelardo Barbosa nos deixou morreu em junho de 1988, aos 70 anos. Chacrinha (Foto: Memória Globo)