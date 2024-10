Adriane Galisteu desabafa: ‘A menopausa me deixou no chão’ - (crédito: Reprodução/ Instagram/Adriane Galisteu)

Adriane Galisteu, apresentadora de A Fazenda 16, confessou nesta sexta-feira (18), no Dia Mundial da Menopausa, que não lidou tão bem com o período que a mulher se despede do ciclo de menstruação.



‘A menopausa me deixou no chão’

"A menopausa me atropelou, me deixou no chão esmigalhada. Quando percebi, tive que correr atrás do prejuízo. Eu me vi tão sem informação, tão desesperada no meio dos meus sintomas horrorosos, perdendo sono, até taquicardia eu tive, tá? Com vontade de perder o réu primário, brava, mal humorada, perdendo a cintura. Fui perdendo tudo, gente, fui perdendo a estribeira. Eu falei, não é possível, não posso viver assim", desabafou a loira em evento da CARAS.

Contudo, atualmente, ela consegue se lembrar com humor da situação incômoda. "Hoje consigo dar risada, fazer vídeos bem humorados (…) porque não estou mais com eles, porque eles não têm a menor graça quando a gente está passando por esses sintomas…", comentou.

Adriane Galisteu substituiu Rodrigo Faro no comando do Hora do Faro, na Record, após o apresentador descobrir que sua esposa, Vera Viel, tem um câncer raro.

