Xuxa revela decepção com Jojo Todynho e motivo vem à tona:

Xuxa Meneghel expressou sua decepção com Jojo Todynho após a cantora anunciar que retiraria o clipe Arrasou, Viado das plataformas digitais, obra lançada em apoio à comunidade LGBTQIAPN+. A funkeira havia anunciado em uma live, há cerca de um mês, que retiraria o vídeo e a música das plataformas digitais, causando indignação entre apoiadores da comunidade LGBTQIAPN+, incluindo Xuxa.

O posicionamento da eterna Rainha dos Baixinhos ocorreu após o influenciador Marcio Rolim, conhecido por abordar temas sociais em suas redes, reagir ao pronunciamento de Jojo. Em um vídeo contundente, Marcio criticou a artista, acusando-a de se beneficiar da bandeira LGBTQIAPN+ para promover seu trabalho. "Você usou a comunidade, usou a bandeira e os gays para botar hype na sua música ruim", disparou Marcio, complementando: "Agora que você já usufruiu do que podia, não está nem aí para eles".

Nos comentários do vídeo, Xuxa, que há anos é uma grande apoiadora da causa LGBTQIAPN+ e possui um público fiel na comunidade, lamentou: "Nossa … decepção tem nome! Sinto muito, Marcio". Em resposta, o influenciador agradeceu: "Obrigado, rainha. A gente continua na luta. Te amo".

O que Jojo Todynho disse?

Em sua live inicial, Jojo anunciou que retiraria o clipe de circulação na segunda-feira seguinte. "Lançamos e eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós porque merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos e é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasou, Viado e tirar das plataformas digitais", declarou.

"Em momento algum quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que eu estou hoje, mas enfim", afirmou. No entanto, até o momento, o clipe de Arrasou, Viado permanece disponível no YouTube.

