O que se sabe sobre livro da ‘The Eras Tour’ da Taylor Swift

Taylor Swift está prestes a lançar um livro inspirado em sua aclamada turnê The Eras, que se consolidou como uma das mais grandiosas de sua carreira. O anúncio foi feito durante o programa “Good Morning America”, onde a cantora revelou que, além do livro, também será disponibilizada uma versão física de seu álbum mais recente, “The Tortured Poets Department,” lançado em abril de 2024.

A última fase da turnê começará nesta sexta-feira (18), com uma apresentação em Miami, nos Estados Unidos. Durante o anúncio, Taylor compartilhou sua emoção ao se despedir da turnê, afirmando: “Esta turnê foi a experiência mais maravilhosa e eu sabia que queria comemorar as memórias que fizemos juntos de uma maneira especial.”

O livro promete oferecer uma visão única sobre a jornada da turnê, incluindo fotos inéditas dos bastidores e reflexões pessoais da artista sobre cada etapa do evento. “Todas as memórias mágicas que vocês trouxeram a cada noite” estarão presentes nas páginas da obra.

Embora o livro e o álbum em vinil estejam gerando grande expectativa, ainda não há informações sobre a disponibilidade de ambos no Brasil, assim como o preço dos produtos. As vendas nos Estados Unidos estão marcadas para iniciar no dia 29 de novembro, coincidentemente na Black Friday. A equipe de Taylor Swift informou que detalhes sobre a distribuição internacional serão divulgados em breve.

Como Taylor Swift se tornou a cantora mais ouvida do Spotify

Taylor Swift alcançou mais um marco impressionante em sua carreira: a cantora agora é a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify, de acordo com dados recentes da indústria da música. O título veio após o sucesso estrondoso de seu mais recente álbum, The Tortured Poets Departments, que lidera a lista de álbuns mais reproduzidos de 2024 na plataforma, acumulando incríveis 5,6 bilhões de streams.

O trabalho de Swift supera álbuns de grandes nomes da música global, como Shakira e Billie Eilish, que ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Shakira conquistou 4,1 bilhões de streams com Las Mujeres Ya No Lloran, enquanto Billie Eilish soma 3,6 bilhões de reproduções com Hit Me Hard And Soft.

Taylor também ultrapassou artistas renomados como Drake e Bad Bunny, que estão entre os músicos mais reproduzidos na história do Spotify.