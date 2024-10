Como foi carreira de Liam Payne após hiato da One Direction

Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, teve sua trajetória solo marcada por altos e baixos desde que o grupo entrou em hiato em 2016. Após anos de sucesso ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, o cantor britânico seguiu os passos de seus colegas, embarcando em sua própria jornada musical.

Seu primeiro trabalho solo veio em 2017 com o lançamento do single “Strip That Down”, uma parceria com o rapper Quavo. A música rapidamente ganhou destaque, alcançando mais de 350 mil visualizações no YouTube, e marcou o início de sua carreira independente.

No entanto, enquanto seus ex-companheiros de banda já lançavam seus álbuns completos, Liam preferiu lançar músicas esporádicas, como “Bedroom Floor” e “Familiar”, esta última uma colaboração com J Balvin.

Somente em 2019, três anos após o hiato da One Direction, Payne lançou seu primeiro álbum solo, intitulado “LP1”. O trabalho foi aguardado com expectativa, mas recebeu críticas mistas, sendo considerado por muitos um esforço tardio em comparação com os álbuns bem-sucedidos de Styles e Tomlinson, por exemplo.

Ainda assim, Liam manteve uma base de fãs fiel e chegou a se apresentar no Brasil em mais de uma ocasião. Em 2019, esteve no país para participar de uma festa no festival Villa Mix, e em 2021 retornou para um evento privado em Goiânia, reforçando sua popularidade em solo brasileiro. Em março deste ano, o cantor lançou seu single mais recente, “Teardrops”, que seria o primeiro de seu segundo álbum solo.

Por que o segundo álbum solo de Liam Payne foi adiado

O segundo álbum solo de Liam Payne pode estar mais longe de ser lançado do que os fãs esperavam. Após lançar o single “Teardrops” em março deste ano, o ex-integrante do One Direction enfrentou dificuldades, pois a canção não teve o desempenho comercial desejado. Segundo a NME, “Teardrops” não conseguiu entrar no top 30 das músicas mais ouvidas no Reino Unido, atingindo apenas a 43ª posição.

A situação levou Liam a decidir pausar indefinidamente a produção do álbum, que seria seu segundo trabalho solo desde LP1, lançado em 2019. A revista informou que o cantor não trabalha em novas músicas desde o lançamento de “Teardrops”, e essa pausa é uma resposta ao desempenho abaixo das expectativas.

Além disso, o cantor também encerrou seu contrato com seu antigo empresário no início de 2024. De acordo com fontes do The Sun, essa mudança deixou Liam em uma posição difícil. “Ele foi uma mão firme para Liam e parece estar lutando sem sua orientação”, afirmou uma fonte.

A mesma fonte acrescentou que os planos de Liam começaram a se tornar “um pouco erráticos”, com projetos sendo agendados e depois cancelados de última hora.

Desde a sua última produção musical, o artista vinha lidando com um cenário desafiador, e agora, com o segundo álbum em pausa, ele expressou incerteza sobre quando, ou se, o projeto verá a luz do dia. “Liam estava indo muito bem com seu segundo álbum, mas agora está completamente em pausa. Ele está dizendo às pessoas que não tem ideia se o álbum será lançado algum dia”, comentou o insider.