Saiba quem pode abrir os shows do Oasis

Oasis está prestes a embarcar em uma aguardada turnê de reunião em 2025, marcando seu retorno aos palcos após 16 anos. Com shows programados para o Reino Unido, Irlanda e América do Norte, a expectativa em torno das apresentações é enorme, e as apostas sobre quais artistas terão a honra de abrir os shows dos irmãos Gallagher movimentam a imprensa internacional.

Para os shows da América do Norte, já foi confirmado que a banda Cage The Elephant será a responsável por aquecer o público antes da chegada do Oasis ao palco. Originários de Kentucky, nos Estados Unidos, o grupo é conhecido por seu sucesso no cenário do rock alternativo e já levou para casa prêmios importantes, incluindo o Grammy de Melhor Álbum de Rock em 2020.

Já nos shows do Reino Unido e Irlanda, ainda não houve anúncio oficial, mas, segundo o jornal The Independent, Richard Ashcroft e a banda Cast estão cotados para abrir as apresentações. O ex-vocalista do Verve, Ashcroft, já possui uma história de colaboração com Liam Gallagher, tendo aberto os shows de sua turnê de 30º aniversário do icônico álbum Definitely Maybe.

Fontes próximas ao Oasis teriam confirmado ao jornal que tanto Ashcroft quanto Cast estarão presentes na turnê dessas regiões. O Cast deverá subir primeiro ao palco, seguido por Ashcroft, para então abrir espaço para os irmãos Gallagher. Liam, ao ser questionado sobre os rumores envolvendo Ashcroft na turnê, comentou: “Isso seria bíblico”, o que alimenta ainda mais a especulação entre os fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oasis (@oasis)

Por que os irmãos do Oasis não querem dar entrevistas

A aguardada turnê de reunião do Oasis, que promete ser um dos maiores eventos musicais de 2025, está cercada de expectativas, mas os irmãos Liam e Noel Gallagher, líderes da banda, decidiram não conceder entrevistas durante a série de shows.

A decisão, que frustrou fãs e a mídia, foi explicada por Liam em uma publicação no X (antigo Twitter), onde ele revelou o principal motivo: a preocupação com perguntas intrusivas que poderiam prejudicar o frágil relacionamento entre os dois.

“Não queremos dar entrevistas porque temos medo que a mídia nos faça perguntas intrusivas e tente encontrar falhas em nosso relacionamento,” afirmou Liam. A relação conturbada entre os irmãos, marcada por brigas que levaram ao fim da banda em 2009, parece ter influenciado a escolha de manter distância da imprensa durante essa nova fase do grupo.

Oasis, que fez sucesso global nos anos 1990 e 2000 com hits como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, volta aos palcos com apresentações confirmadas em países como Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Austrália e México. Contudo, a expectativa por uma entrevista conjunta dos irmãos Gallagher permanece distante, já que, além do receio de discussões públicas, Liam também afirmou que não tem paciência para o processo.

Apesar da ausência de entrevistas, a turnê promete arrecadar cifras astronômicas, com previsão de alcançar £400 milhões, e especula-se que datas para shows na América Latina, incluindo o Brasil, sejam confirmadas para outubro ou novembro de 2025. Para os fãs, a reunião do Oasis é um sonho realizado, ainda que os irmãos optem por manter o silêncio fora dos palcos.