A parceria de Rosé, do BLACKPINK, com Bruno Mars

Um emocionante crossover no universo pop acaba de acontecer! ROSÉ, integrante do BLACKPINK, lançou oficialmente sua nova era solo ao se unir a Bruno Mars no single intitulado “Apt.”, que chegou às plataformas digitais na sexta-feira, 18 de outubro.

A colaboração foi anunciada apenas um dia antes do lançamento, quando a dupla compartilhou a arte da capa nas redes sociais. Na imagem, ROSÉ é vista relaxando em frente a uma bateria, enquanto Bruno Mars, sentado atrás dela, segura as baquetas. A arte, em preto e branco, destaca o fundo rosa vibrante, e ambos vestem jaquetas de couro e camisetas brancas, simbolizando seu estilo descontraído.

Além do trabalho musical, os dois também estão se divertindo juntos fora dos estúdios. Poucas horas antes da estreia de “Apt.”, ROSÉ postou um vídeo nos Stories do Instagram, mostrando a dupla assistindo a um jogo de futebol. Bruno Mars, por sua vez, divertiu os fãs com uma história hilária sobre a experiência de jogar um jogo de bebida coreano com ROSÉ.

Ele brincou sobre um momento inusitado onde a cantora deixou sua imaginação correr solta: “Logo depois, ela tentou me beijar, e eu fiquei tipo ‘uau, Rosie! Que parte do jogo é essa?’”, disse ele, com ROSÉ respondendo nos comentários: “O que há de errado com uuuu?”

O lançamento de “Apt.” é significativo para ROSÉ, pois marca seu primeiro trabalho solo desde o anúncio de seu álbum de estreia, rosie, previsto para dezembro. Ela expressou sua empolgação nas redes sociais, afirmando: “Eu derramei meu sangue e lágrimas neste álbum. Mal posso esperar para que vocês ouçam este meu pequeno diário… Com este álbum, espero que todos vocês se sintam muito mais próximos de mim.”

Para Bruno Mars, “Apt.” também representa um retorno às paradas, sendo seu primeiro lançamento desde sua colaboração de sucesso com Lady Gaga na música “Die With a Smile”, que alcançou o terceiro lugar na Billboard Hot 100 e liderou a Billboard Global 200 por sete semanas.

Rosé anuncia inédito álbum solo ‘Rosie’ para dezembro

A cantora pop Rosé acaba de anunciar seu primeiro álbum de estúdio, intitulado rosie, que será lançado no dia 6 de dezembro, pela Warner Music, via Atlantic Records. A coleção de 12 faixas marca seu trabalho mais íntimo e sincero até hoje, tendo a artista como coautora e coprodutora do projeto em sua totalidade. O álbum já está disponível para pré-save.

Rosé, membro membro do grupo de k-pop Blackpink, um dos conjuntos musicais femininos mais vendidos de todos os tempos, quebrou recordes, se apresentou nos palcos mais renomados e conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

Por conta própria, a superstar coreana-neozelandesa lançou o single On The Ground em 2021, que estreou no TOP 1 na parada Billboard Global 200 e se tornou a música mais bem colocada por uma artista solo de k-pop na Billboard Hot 100.