Debora Denecke é a nova colunista do site Noticiei! - (crédito: TMJBrazil)

O time de colunistas do site Noticiei! acaba de ganhar um reforço de peso. Empresária, ativista e comunicadora especializada no segmento de moda e beleza, Debora Denecke, de 44 anos, passa a assinar uma coluna no site a partir desta segunda-feira (21/10).

Além de trazer informações exclusivas sobre as tendências mundiais de makeup hair, Debora produzirá, ao longo de cada semana, conteúdos voltados para a indústria da beleza.

Perguntada como se sente em integrar o time de jornalistas do Noticiei! ela responde. “Estou muito feliz com o convite que recebi, atuo há mais de 8 anos no mercado de beleza, mas sempre gostei de falar e escrever sobre o assunto, quero trazer um conteúdo lindo, que inspire homens e mulheres”.

Brasileira, radicada há mais de 25 anos na Alemanha, Debora Denecke começou sua trajetória como makeup artistc. Além disso, Debora é uma defensora das mulheres que sofrem violência doméstica, e fundou a ONG B.E.P.A (Brasileiras em Perigo na Alemanha), com a ex-moldelo Luiza Brunet como madrinha.