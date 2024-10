Qual a setlist dos shows de Paul McCartney no Brasil

Paul McCartney deu início à sua muito esperada turnê Got Back 2024 com um show inesquecível no Allianz Parque, em São Paulo. O ex-Beatle retornou ao mesmo local nesta quarta-feira, 16, para uma segunda apresentação, que também contou com ingressos esgotados. Após essas duas noites memoráveis na capital paulista, McCartney seguirá para Florianópolis, onde se apresentará no Estádio da Ressacada no dia 19 de outubro.

A turnê Got Back foi lançada em 2022 e incluiu 16 apresentações nos Estados Unidos, sendo aclamada tanto pela crítica quanto pelos fãs. Uma das performances mais notáveis foi a do Festival de Glastonbury, descrita pelo British Times como “o melhor show de todos os tempos”.

O setlist dos shows em São Paulo incluiu uma mistura de clássicos que encantaram o público. Abaixo, você pode conferir as músicas que fizeram parte dessa emocionante apresentação:

A Hard Day’s Night Junior’s Farm Letting Go Drive My Car Got To Get You Into My Life Come On To Me Let Me Roll It Getting Better Let ‘Em In My Valentine 1985 Maybe I’m Amazed I’ve Just Seen A Face In Spite Of All The Danger Love Me Do Dance Tonight Blackbird Here Today Now And Then New Lady Madonna Jet Mr. Kite Something Ob-La-Di, Ob-La-Da Band on the Run Get Back Let It Be Live and Let Die Hey Jude I’ve Got A Feeling Birthday Sgt. Pepper reprise / Helter Skelter Golden Slumbers

Saiba quais são as exigências de Paul McCartney no Brasil

Um dos itens que mais despertam curiosidade nos fãs é quando um artista vem ao Brasil e apresenta suas exigências. Com Paul McCartney, isso não seria diferente.

Contudo, esses itens, se comparados com outras grandes estrelas da música mundial, são até, digamos, simples.

A primeira exigência é que nenhum móvel em seu camarim deva ser de couro animal, ou qualquer estampa que simule a pele de um animal.

Paul McCartney gosta de obras de artistas locais em seu camarim, que deve ser repleto de flores, tais como gérberas coloridas.

Toalhas de mão? Pelo menos 25 e de cor preta.

E a última exigência da lista: ter um chef de cozinha dedicado ao cantor. Em todas as cidades por onde passa, Paul McCartney sempre contrata um especialista em comida vegetariana.