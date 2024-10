Por que o One Direction acabou?

O One Direction, uma das boybands mais populares da última década, chegou ao fim oficialmente em 2016, após seis anos de sucessos globais. Formado em 2010 no reality show “The X Factor”, o grupo, composto por Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, lançou cinco álbuns e realizou turnês mundiais, incluindo shows memoráveis no Brasil em 2014.

Mas o que levou à separação desse fenômeno musical? Os primeiros sinais de ruptura surgiram em 2015, quando Zayn Malik anunciou sua saída do grupo, alegando a necessidade de “relaxar e ter um tempo de privacidade fora dos holofotes”. A decisão de Zayn chocou os fãs, mas a banda seguiu como quarteto e lançou seu quinto e último álbum, “Made in A.M”, ainda naquele ano.

Mesmo sem Malik, o One Direction manteve sua base de fãs e continuou a fazer sucesso, mas a saída do cantor plantou a semente para uma pausa mais definitiva. Em 2016, Niall Horan anunciou nas redes sociais que a banda faria uma “pausa merecida” de um ano, mas negou que o grupo estivesse se separando permanentemente.

“Nós não estamos terminando, mas vamos fazer uma merecida pausa”, afirmou. Contudo, o hiato planejado não teve fim. O último show da banda ocorreu em 31 de outubro de 2015, em Sheffield, Inglaterra, encerrando a turnê “On the Road Again”.

Detalhes sobre a música inédita lançada pelo One Direction

Em uma reviravolta emocionante para os fãs, a One Direction lançou duas músicas inéditas no canal oficial da banda no YouTube, oito anos após o fim do grupo. As faixas incluem um cover da icônica “Forever Young”, de Alphaville, e uma canção original intitulada “Where We Are”, que havia sido descartada da discografia da banda.

O cover de “Forever Young” foi gravado durante a participação do grupo no programa The X Factor, que os uniu em 2010. Embora tenham ficado em terceiro lugar na competição, essa música seria a apresentação do grupo como vencedores, mas nunca foi lançada oficialmente.

Por outro lado, “Where We Are” foi supostamente gravada em 2014, durante a Where We Are Tour, que promovia o terceiro álbum da banda, Midnight Memories. O lançamento repentino da canção deixou muitos fãs surpresos, uma vez que a equipe da One Direction não forneceu explicações sobre a razão por trás dessa decisão.

O vídeo da música apresenta uma foto dos cinco integrantes em um ensaio semelhante ao que fizeram para o disco Four, que foi o último a contar com a presença de Zayn Malik, que deixou a banda em 2015. Notavelmente, a nova faixa ainda conta com a voz de Zayn, atraindo a atenção de muitos directioners que sentiram falta da formação original.