Tudo o que se sabe sobre novo álbum do ITZY

O ITZY, um dos grupos de K-pop mais populares da atualidade, anunciou seu tão aguardado retorno com o novo álbum intitulado “GOLD”. O disco é o sucessor de “BORN TO BE,” lançado em janeiro deste ano, e a revelação aconteceu durante uma coletiva de imprensa na Coreia do Sul na terça-feira (15). O álbum já foi disponibilizado nas plataformas de streaming na mesma data do anúncio.

Uma das faixas que chama atenção é “VAY,” que traz uma colaboração especial com Changbin, do Stray Kids. O grupo está se preparando para promover duas faixas principais do álbum: a faixa-título “Gold” e “Imaginary Friends.” Durante a coletiva, Chaeryeong mencionou que essas músicas representam opostos do grupo, refletindo a diversidade de estilos e conceitos que o ITZY pretende explorar.

“Nós colocamos muito esforço em mostrar diferentes lados com essas duas músicas, o que está refletido nas performances também”, afirmou. Yeji também compartilhou a emoção do grupo com o novo lançamento, destacando o trabalho duro envolvido na produção do álbum: “Nós trabalhamos duro neste disco, então estamos animadas, mas também nervosas.”

Lia, que recentemente retornou ao grupo após um afastamento por problemas de saúde, expressou sua gratidão aos fãs e à equipe, revelando sua empolgação em voltar à formação. “Estou muito agradecida aos fãs, as integrantes, e a todo mundo que esperou e acreditou em mim. Eu trabalhei duro para retornar à melhor forma e estou animada para compartilhar tudo com vocês”, declarou.

Antes de se dedicar ao novo álbum, o ITZY esteve em turnê com “BORN TO BE,” realizando 32 shows em 28 locais ao redor do mundo, incluindo cidades como Austrália, México, Londres e Paris. Infelizmente, o Brasil não estava na rota da turnê, que teve seu último show em 10 de agosto, em Hong Kong.

Stray Kids lança novo mini álbum ‘ATE’

Foi lançado o novo mini álbum ATE do grupo de k-pop Stray Kids.

Changbin falou com Billboard Itália sobre o novo trabalho antes de se apresentarem no festival I-Day, em Milão.

“Desta vez, vocês também podem esperar do Stray Kids uma música ainda mais diferente e evoluída. Acho que poderão experimentar gêneros que não havíamos explorado antes. Além disso, este álbum contém histórias que podemos contar agora, emoções e experiências atuais que não havíamos compartilhado antes. Esperamos que escutem atentamente esses aspectos e aguardem com expectativa”, afirmou.

Vale lembrar que em agosto eles iniciam uma turnê mundial para promover o álbum. Depois de passar pela Ásia e Austrália, em 2025 será a vez da América do Norte, América Latina e Europa receberem os shows do grupo.