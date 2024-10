Por que Zayn Malik adiou shows de turnê

Zayn Malik anunciou que decidiu adiar o início de sua aguardada turnê solo, intitulada “Stairway To The Sky Tour”, devido à recente morte de Liam Payne. Em uma postagem emocional em seu Instagram, o cantor compartilhou com os fãs o motivo da difícil decisão, mencionando o impacto devastador que a perda de Payne teve em sua vida.

“Devido à perda de partir o coração que tive esta semana, eu decidi adiar os shows dos Estados Unidos da ‘Stairway To The Sky Tour'”, escreveu Zayn. O primeiro show estava previsto para ocorrer no próximo dia 23 de outubro, em São Francisco. Além de São Francisco, a turnê passaria por cidades como Las Vegas, Los Angeles, Washington e Nova York.

Agora, as apresentações nos Estados Unidos estão previstas para acontecer em janeiro de 2025, com as novas datas ainda a serem anunciadas. Zayn também agradeceu aos fãs pela compreensão e apoio em um momento tão delicado. “Amo todos vocês, obrigado por entenderem”, disse o cantor, que está lidando com o luto pela perda de um colega de banda e amigo próximo.

Zayn e Liam fizeram parte da icônica banda One Direction, que conquistou o mundo durante seus anos de atividade. Após a tragédia, Zayn usou as redes sociais para homenagear Payne, compartilhando uma foto ao lado do cantor e expressando o quanto lamentava não ter tido mais tempo para conversar com ele.

“Perdi um irmão quando você nos deixou e não posso te explicar o que eu daria para apenas te dar um abraço uma última vez e me despedir de você adequadamente”, escreveu o cantor. A morte de Liam Payne ocorreu na última quarta-feira (16), após uma queda fatal da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia local.

A turnê de Zayn no Reino Unido, no entanto, segue confirmada, com o primeiro show marcado para o dia 20 de novembro em Edimburgo. Esta turnê marca a primeira vez que Zayn se apresenta sozinho, desde sua saída do One Direction. O adiamento dos shows nos Estados Unidos, no entanto, reflete o impacto emocional que a perda de Liam teve sobre o cantor, que preferiu dar um tempo antes de retomar sua carreira solo nos palcos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zayn Malik (@zayn)

Como será a primeira turnê solo de Zayn Malik

Zayn Malik surpreendeu os fãs ao anunciar sua primeira turnê solo, marcada para este ano. O anúncio foi feito após o cantor criar expectativa com uma contagem regressiva em suas redes sociais. “Eu aprecio sua paciência, amor e apoio. Mal posso esperar para curtirmos música boa juntos”, escreveu Zayn, expressando sua empolgação com o novo projeto.

Essa será a primeira vez que Zayn se apresentará sozinho desde sua saída do One Direction, há nove anos. O cantor deixou a boyband em 2015, pegando de surpresa os fãs que o acompanharam durante os anos de sucesso ao lado de Louis, Harry, Liam e Niall. A banda seguiu em frente e lançou o álbum Made in The A.M. sem Zayn, antes de entrarem em hiato.

Com o lançamento de seu mais recente álbum, Room Under The Stairs, Zayn finalmente se sente pronto para embarcar em sua primeira turnê solo. Em uma entrevista anterior à Harper’s Bazaar, ele já havia mencionado sua vontade de voltar aos palcos. “Acho que meu próximo objetivo, tanto pessoal quanto profissional, é fazer turnê novamente. Nunca fiz uma turnê solo e é um grande passo, mas estou pronto”, disse o cantor.

A turnê será um evento intimista, com apenas onze shows programados nos Estados Unidos e no Reino Unido. O primeiro espetáculo acontecerá em 23 de outubro, em São Francisco, e a sequência de apresentações se encerrará em 3 de dezembro, em Newcastle.

Desde o início de sua carreira solo, em 2017, Zayn vem conquistando espaço na indústria musical com trabalhos sólidos. Seu álbum de estreia, Mind of Mine, contou com o hit Pillowtalk, que rapidamente se tornou um dos maiores sucessos de sua trajetória. Após isso, ele lançou outros três discos: Icarus Falls, Nobody is Listening e o recente Room Under The Stairs, que será o foco da turnê.