Testemunhas desmentem filhos de Cid Moreira na delegacia

Como publicado com exclusividade pelo Noticiei!, os filhos de Cid Moreira viraram réus pelo crime de denunciação caluniosa ao fazer falsas acusações contra Fátima Sampaio, viúva do Jornalista.

Segundo a promotora Flavia Meschick de Carvalho Oliveira, testemunhas apontadas pelos filhos de Cid Moreira acabam por desmenti-los ao serem ouvidos pela polícia. Eles teriam negado ter presenciado qualquer dos fatos ou deles ter conhecimento, sendo certo, ainda, “ que muitas das testemunhas, que, inclusive, frequentam ou frequentaram a casa de Cid Moreira, foram unânimes em afirmar que jamais presenciaram qualquer tipo de maus tratos perpetrados por Maria de Fátima contra o esposo, a quem tratava, segundo as testemunhas, com muito cuidado e afeto.” completou a representante do MP na ação penal.

A promotora ainda aponta que Cid Moreira prestou depoimento com absoluta clareza, com demonstração de total discernimento, estando completamente apto para os atos da vida civil, conforme, inclusive, consignado pela Juíza que presidiu a sua audiência de impressão pessoal, na ação que os filhos pediram a interdição do próprio pai.

Relatos de testemunhas contradizem acusações de filhos de Cid Moreira

Uma professora particular de Inglês, que deu aulas para Fátima Sampaio e frequentou a residência por dois anos, disse que o casal sempre demonstrava muito afeto um pelo outro. Quando perguntada sobre as condições da residência, a professora afirmou que a casa era impecável e estava tudo sempre muito organizado e limpo. Por fim, a professora completou que Fátima sempre foi muito generosa e atenciosa com os funcionários da casa.

Já uma cabeleireira que conviveu com Cid Moreira por mais de 25 anos, confirmou em sede policial que a rotina da casa era regular, sempre organizada e que Fátima sempre foi muito humana com os funcionários. E chamou sua atenção, em particular, que foi a casa ser completamente adaptada para possíveis limitações em decorrência da idade de Cid, como a colocação de um elevador, caso ele não quisesse subir as escadas. Ao ser questionada sobre as acusações com relação a alimentação do jornalista, ela informou que a alimentação do casal sempre foi de muita qualidade, que Cid gostava de ingerir vinhos de boa qualidade, mas sem excessos. Que ele sempre gostou de comer alimentos saudáveis e de boa qualidade e comia pizza ocasionalmente, ocasião que Fátima fazia a pedido do marido;

Uma ex-funcionária que trabalhou para o casal por 4 anos, declarou que Cid era bastante exigente com relação às refeições e sempre se alimentou muito bem. A ex- funcionária ainda acrescentou que nunca presenciou brigas ou maus tratos de Fátima com relação ao marido.

Foi a partir dos relatos das testemunhas, desmentido as alegações de maus tratos e cárcere privado denunciados pelos filhos, que o delegado Ney José Ramos Loureiro, pediu o arquivamento do inquérito, já que ficou demonstrado nas investigações não haver prova de materialidade de nenhum crime. Roger Naumtchyk e Rodrigo Radenzev foram denunciados pelo Ministério Público por denunciação caluniosa.