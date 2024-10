Quando será o velório de Liam Payne

O músico Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, faleceu na última quarta-feira (16) após uma queda fatal de um hotel em Buenos Aires, Argentina. No entanto, até o momento, o corpo do cantor permanece no país, e o velório ainda não tem uma data confirmada.

Segundo informações do programa Fantástico, da TV Globo, o velório de Payne está previsto para acontecer no dia 27 de outubro. No entanto, essa data ainda depende da liberação do corpo pelas autoridades argentinas, o que pode ser um obstáculo para a realização da cerimônia no prazo esperado.

De acordo com o jornal argentino Clarín, a liberação do corpo de Liam Payne pode levar de 10 a 15 dias, o que significa que o translado para o Reino Unido só deve ocorrer a partir de 26 de outubro. Esse prazo está atrelado à conclusão dos exames toxicológicos realizados após a morte do cantor, que são essenciais para que as autoridades finalizem a investigação sobre o acidente.

A perícia preliminar confirmou que Liam, de 31 anos, morreu devido a politraumatismos causados pela queda, com um total de 25 lesões pelo corpo. Geoff Payne, pai de Liam, está na Argentina recebendo suporte da Embaixada Britânica e deve permanecer no país até que o corpo seja liberado e possa ser levado de volta ao Reino Unido.

O trágico acidente continua sendo investigado pelas autoridades argentinas, enquanto fãs de todo o mundo aguardam mais informações sobre a despedida do artista, cuja morte chocou tanto a indústria musical quanto o público que acompanhava sua carreira.

Qual o valor da fortuna de Liam Payne

A inesperada morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, deixou o mundo em choque. O cantor britânico, de apenas 31 anos, faleceu tragicamente após cair de uma varanda em um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

Além de seu legado na música, Payne deixa uma fortuna considerável, avaliada em cerca de US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 395 milhões), que será herdada por seu filho, Bear Gray Payne, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

A carreira de Payne começou em 2010, quando ele e seus colegas de banda Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan formaram o One Direction no programa “The X Factor”. O grupo rapidamente se tornou um fenômeno mundial, atingindo o topo das paradas e realizando turnês globais. Essa jornada de sucesso foi a base para a construção de sua fortuna, que não se limitou apenas à música.

Payne era conhecido por seus investimentos em imóveis, possuindo propriedades luxuosas tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Entre suas aquisições, destaca-se uma mansão em Monte Nido, na Califórnia, famosa por suas amplas instalações e histórias de supostas aparições de fantasmas, mencionadas pelo próprio cantor.

Além disso, ele também era dono de uma propriedade em Surrey, Inglaterra, com uma vasta extensão de terras, piscina e até um campo de tênis.

A morte de Liam Payne marcou o fim de uma trajetória que, além do sucesso musical, foi marcada por sua habilidade em gerir e expandir seu patrimônio. Agora, seu filho Bear será o herdeiro dessa impressionante fortuna, enquanto os fãs ao redor do mundo lamentam a perda de um dos maiores ícones da música pop recente.