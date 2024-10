O que se sabe sobre álbum country de Ringo Starr

O icônico músico Ringo Starr, ex-baterista dos Beatles, revelou que lançará um novo álbum country intitulado Look Up no dia 10 de janeiro de 2025. Este será seu primeiro álbum completo em seis anos e traz uma nova coleção de 11 músicas originais, gravadas em Nashville e Los Angeles.

A faixa de estreia do projeto, “Time On My Hands”, já está disponível nas plataformas de streaming. Em sua publicação, Ringo expressou sua alegria em retornar ao gênero country, destacando a produção do renomado compositor T Bone Burnett. “Estamos de volta com a música country”, afirmou o artista.

Ringo cantou e tocou bateria em todas as faixas do álbum, coescrevendo também o encerramento, “Thankful”, em colaboração com a talentosa Alison Krauss. Ele elogiou Burnett, que recrutou alguns dos principais músicos de Nashville, como Billy Strings, Larkin Poe e Molly Tuttle, para contribuir com o projeto. Das 11 faixas, nove foram escritas ou coescritas por Burnett, enquanto outras colaborações incluem Billy Swan e Bruce Sugar.

Este lançamento marca o retorno de Ringo ao estilo country, um gênero que ele sempre apreciou e incorporou em sua música ao longo de sua carreira. Desde os tempos de sua passagem pelo Beatles, onde produziu faixas como “Act Naturally” e “Don’t Pass Me By”, até seu segundo álbum solo, Beaucoups of Blues, lançado em 1970, Ringo tem mostrado um amor constante pela música country.

Em relação ao novo álbum, ele comentou sobre o início do projeto, que surgiu após um encontro casual com Burnett em um evento em Los Angeles em 2022. Ringo pediu ao compositor que escrevesse uma música para um EP que estava gravando, mas Burnett surpreendeu ao retornar com uma coleção de nove canções, todas com uma forte influência country. Isso levou Ringo a decidir pela produção de Look Up.

A tracklist do álbum inclui colaborações empolgantes e faixas prometedoras, como “Breathless” (com Billy Strings), “Look Up” (com Molly Tuttle), “Never Let Me Go” (com Billy Strings) e “Can You Hear Me Call” (com Molly Tuttle).

Look Up promete ser uma celebração do legado musical de Ringo Starr e sua paixão pela música country, solidificando seu lugar como um artista versátil e inovador, mesmo após mais de 50 anos de carreira.

Ringo Starr se declara fã de Taylor Swift

O lendário baterista Ringo Starr, de 82 anos, é bem reservado para revelar os nomes de artistas atuais que ele curte, mas o ex-beatle fez questão de dizer que é fã de “grandes cantoras femininas” e nesta seleta lista está Taylor Swift.

“Não estou citando ninguém porque gosto de ouvi-los, mas existem várias bandas excelentes por aí e cantoras”, disse Ringo Starr à People. “Quero dizer, a maior estrela do mundo, Taylor (Swift). Costumávamos vê-la quando ela tinha 5 anos, no Grammy com sua mãe. E a batida continua”.