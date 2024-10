Tudo o que se sabe sobre o novo álbum de Lady Gaga

Lady Gaga está prestes a lançar seu sétimo álbum de estúdio, uma novidade que já gera grande expectativa entre os fãs. Recentemente, ela divulgou o álbum Harlequin, como parte da promoção de Coringa 2, filme em que atua ao lado de Joaquin Phoenix.

No entanto, essa coleção de músicas não foi suficiente para satisfazer a ansiedade dos admiradores, já que o último disco completo da cantora, Chromatica, foi lançado em 2020 e deu origem a uma turnê mundial.

Em agosto, Gaga lançou o single “Die With a Smile”, uma parceria com Bruno Mars que rapidamente se tornou um sucesso, alcançando a quarta posição na Billboard Brasil Hot 100. Agora, a artista confirmou que seu próximo álbum está previsto para ser lançado em fevereiro de 2025, e o primeiro single deve ser revelado ainda em outubro. Com apenas dez dias restantes para o cumprimento dessa promessa, a expectativa só aumenta.

Em entrevista à Rolling Stone, Lady Gaga compartilhou que o novo trabalho será bastante diferente de Chromatica, descrevendo-o como um projeto que representa um período de sua vida.

“É um disco completamente diferente. O que posso dizer é que é tudo para mim. É para ser absorvido como um período da minha vida”, afirmou. Ela também mencionou a liberdade criativa que sente, destacando que não precisa se limitar a uma única era musical, podendo explorar várias ao mesmo tempo.

A ansiedade dos fãs aumentou ainda mais quando Gaga fez uma brincadeira enigmática com suas músicas no Spotify. Ela alterou a grafia de algumas faixas, como “Dance In The Dark”, escrita como “dANCE IN THE DARK”. O uso de letras minúsculas parece formar a palavra “disease”, levantando especulações de que este pode ser o nome do novo álbum ou do primeiro single.

Com essas novidades e mistérios, Lady Gaga continua a manter seus fãs intrigados e animados para o que está por vir. O novo álbum promete ser um reflexo autêntico de sua jornada pessoal e artística, e a espera pelo lançamento está prestes a se intensificar nos próximos meses.

