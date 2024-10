Torneio de Futvôlei Organizado por DJ Tralha no Rio reúne famosos

O torneio de futvôlei organizado pelo DJ Tralha dia 19/10 no Arena Rio, Recreio dos Bandeirantes, foi um grande sucesso, reunindo craques do futebol, como Felipe Adão, Charles Souza Chad e Breitner 10.

O evento contou com o patrocínio oficial da Ta Louca!, uma marca de cosméticos que vem se destacando tanto no Brasil quanto no exterior, mostrando seu apoio ao esporte e à cultura. Contou com a presença da CEO da empresa Goretti Stravini e da embaixadora Lu Lacerda.

A competição reuniu grandes talentos do futvôlei, proporcionando partidas emocionantes e um clima de festa entre os jogadores e o público presente.

DJ Tralha garantiu a animação do evento com sua seleção musical, tornando a experiência ainda mais memorável.

“Agradecemos a todos os participantes e ao público que compareceu para prestigiar este evento incrível. Estamos ansiosos para as próximas edições”, disso o DJ.