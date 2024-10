Paul Di’anno: quando ele foi vocalista do Iron Maiden?

Paul Di’Anno, que marcou a história do heavy metal como o primeiro vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos, conforme divulgado nesta segunda-feira (21) pela sua família em um comunicado enviado ao selo Conquest Music. O músico, cujo nome verdadeiro era Paul Andrews, gravou os dois primeiros álbuns da banda, sendo parte fundamental na construção da sonoridade que se tornaria uma das mais influentes no cenário do metal.

Di’Anno foi a voz do Iron Maiden no álbum homônimo lançado em 1980, bem como no aclamado Killers, de 1981. Seu estilo vocal mais cru e agressivo ajudou a definir o som inicial da banda, que misturava elementos de punk e metal em uma combinação explosiva que logo conquistaria o público. Durante esse período, ele foi peça-chave em sucessos como “Running Free” e “Phantom of the Opera”, canções que até hoje são referência.

Apesar de sua contribuição significativa para o sucesso inicial do Iron Maiden, Paul Di’Anno foi substituído por Bruce Dickinson no mesmo ano de 1981. Após sua saída, Di’Anno seguiu carreira solo e se envolveu em projetos como as bandas Battlezone e Killers, explorando novas sonoridades dentro do metal.

Segundo a Conquest Music, o ex-vocalista morreu em sua casa, em Salisbury, na Inglaterra. A causa da morte não foi divulgada. O comunicado da gravadora lamentou a perda do músico, que permanece uma lenda no mundo do rock: “Em nome de sua família, a Conquest Music está triste em confirmar a morte de Paul Andrews, conhecido profissionalmente como Paul Di’Anno.”

Morreu nessa segunda-feira (21), Paul Di’Anno. Conforme um comunicado da Gravadora Conquest Music, o artista faleceu em sua casa na cidade de Salisbury, Reino Unido. Paul ficou conhecido mundialmente como o primeiro vocalista da Banda de heavy metal Iron Maiden.

O astro cresceu no subúrbio de Londres, na juventude, cantou em várias bandas de rock, enquanto ganhava a vida como açougueiro e cozinheiro. Ele entrou para o Iron Maiden após a saída de Dennis Wilcock.

Paul sempre teve uma personalidade forte, no dia em que o cantor deveria realizar um teste para vocalista da banda, ele foi preso, acusado pela polícia de ameaçar um homem com uma faca, em via pública. Após esse incidente, o compositor entrou para a banda, e posteriormente, gravou seu primeiro álbum em 1980.

Ao longo de sua passagem pelo Iron Maiden, as tensões e seu comportamento difícil, sempre se destacaram. Com o uso excessivo de bebidas alcoólicas e drogas, sua presença na banda era tida como incerta. A banda chegou a cancelar alguns shows, pela falta de comprometimento e o estado em que o artista se encontrava, sendo impossível sua permanência no palco.

Em 1981, o Iron Maiden decidiu substituir o vocalista por Bruce Dickinson, seguindo uma pegada mais heavy metal tradicional. Paul Di’Anno gravou dois discos com a banda de heavy metal: Iron Maiden, que conteve singles como Phantom of the Opera e Iron Maiden, e o álbum Killers, que contou com Prodigal Son e Murders in the Rue Morgue, canções escritas exclusivamente para o disco.

Após a saída do Iron Maiden, o artista formou uma banda própria, denominada de Di’Anno, com os integrantes Lee Slater, P.J. Ward, Kevin Browne, Mark Venables e Dave Irving . A banda teve uma vida curta, apenas dois anos, gravando apenas um álbum, que foi intitulado de Di’Anno, em 1984.

No ano seguinte, o cantor criou a banda Battlezone, a banda gravou três álbuns: Fighting Back, Children of Madness e Warchild. Após quatro anos, foi à vez da Banda Killers, ganhar vida, esse nome foi em homenagem ao segundo disco gravado pelo astro, como vocalista do Iron Maiden. A banda foi criada em parceria com o ex-integrante da Banda Battlezone, Steve Hopgood.

Entre 1999 e 2000, o artista gravou o CD Nomad, juntamente de músicos brasileiros. A banda realizou uma turnê pelo país tropical, mais teve a turnê cancelada nos EUA, devido a Paul, ter encontrado problemas com a migração americana.