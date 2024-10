Como será o velório de Liam Payne

A família de Liam Payne confirmou que o velório do cantor será realizado no próximo domingo, 27 de outubro de 2024, na St Paul’s Cathedral, em Londres. O evento será fechado para familiares, amigos próximos e figuras da indústria musical, respeitando a privacidade durante este momento delicado.

Payne, ex-integrante da banda One Direction, faleceu aos 31 anos após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, Argentina, no dia 16 de outubro. Liam estava no país para assistir ao show de seu ex-colega de banda, Niall Horan, no Movistar Arena, e sua morte chocou fãs e amigos em todo o mundo.

O corpo do cantor foi levado de volta ao Reino Unido após ser identificado por seu pai, Geoff Payne, que esteve na Argentina para tratar dos trâmites legais. Ao redor do hotel, fãs de Payne organizaram um memorial improvisado, com fotos, cartas e flores, emocionando a todos, inclusive seu pai, que se sensibilizou com as homenagens.

Cheryl Cole, ex-namorada de Liam e mãe de seu filho, Bear, de 7 anos, manifestou seu luto nas redes sociais. Em sua publicação, ela pediu privacidade durante este momento, criticando a mídia pela cobertura intensa do caso. “Nosso filho agora terá que enfrentar a realidade de nunca mais ver seu pai”, lamentou Cheryl, pedindo respeito ao sofrimento da família.

Qual o valor da fortuna de Liam Payne

A inesperada morte de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, deixou o mundo em choque. O cantor britânico, de apenas 31 anos, faleceu tragicamente após cair de uma varanda em um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires.

Além de seu legado na música, Payne deixa uma fortuna considerável, avaliada em cerca de US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 395 milhões), que será herdada por seu filho, Bear Gray Payne, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

A carreira de Payne começou em 2010, quando ele e seus colegas de banda Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan formaram o One Direction no programa “The X Factor”. O grupo rapidamente se tornou um fenômeno mundial, atingindo o topo das paradas e realizando turnês globais. Essa jornada de sucesso foi a base para a construção de sua fortuna, que não se limitou apenas à música.

Payne era conhecido por seus investimentos em imóveis, possuindo propriedades luxuosas tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Entre suas aquisições, destaca-se uma mansão em Monte Nido, na Califórnia, famosa por suas amplas instalações e histórias de supostas aparições de fantasmas, mencionadas pelo próprio cantor.

Além disso, ele também era dono de uma propriedade em Surrey, Inglaterra, com uma vasta extensão de terras, piscina e até um campo de tênis.

A morte de Liam Payne marcou o fim de uma trajetória que, além do sucesso musical, foi marcada por sua habilidade em gerir e expandir seu patrimônio. Agora, seu filho Bear será o herdeiro dessa impressionante fortuna, enquanto os fãs ao redor do mundo lamentam a perda de um dos maiores ícones da música pop recente.