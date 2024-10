Olivia Rodrigo fará show em Curitiba? O que se sabe

Além de sua aguardada apresentação no Lollapalooza Brasil 2025, a cantora americana Olivia Rodrigo pode realizar um show solo em Curitiba no próximo ano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (21) pelo jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar grandes eventos no Brasil.

Os fãs de Olivia estão ansiosos, pois, embora a apresentação em Curitiba ainda não tenha sido oficialmente confirmada, a expectativa é crescente. Flesch mencionou que um anúncio oficial sobre o evento deve ser feito em breve, gerando alvoroço nas redes sociais entre os admiradores da artista.

Olivia Rodrigo já tem uma apresentação marcada no Lollapalooza, programada para o dia 28 de março de 2025, onde dividirá o palco com outros artistas de destaque, como Rüfüs Du Sol, Jão e James Hype. O festival ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de março, e os ingressos já estão à venda na plataforma Ticketmaster Brasil, com preços variando de R$ 500 (meia-entrada na Pista) a R$ 2.360 (inteira no Lounge Day by Vivo).

Um indício de que Olivia Rodrigo pode realmente adicionar um show solo ao seu cronograma foi a publicação do Santander em seu Instagram, que fez referências a “drivers license”, um dos sucessos da artista. Essa dica levantou ainda mais os rumores sobre a vinda de Rodrigo ao Brasil em 2025.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

Detalhes sobre especial da ‘GUTS World Tour’ de Olivia Rodrigo

Os fãs de Olivia Rodrigo terão a chance de conferir a emocionante GUTS World Tour de um jeito especial. A cantora revelou, nesta terça-feira (02), que o registro audiovisual de sua turnê será disponibilizado na Netflix a partir do dia 29 de outubro. Essa novidade é uma excelente oportunidade para quem não pôde comparecer aos shows ao vivo.

A GUTS World Tour celebra o segundo álbum de estúdio da jovem estrela, lançado em 2023. A turnê teve início em fevereiro na Califórnia e está programada para encerrar em Sydney, na Austrália, no dia 22 de outubro. Ao longo dos meses, Olivia encantou os fãs em diversos países com performances que destacam seu talento e as canções de Guts, que consolidaram ainda mais sua carreira na indústria musical.

Embora a turnê não tenha passado pelo Brasil, os fãs locais terão uma chance de ver Olivia Rodrigo ao vivo muito em breve. A cantora será uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil 2025, com apresentação marcada para o dia 28 de março. Essa será sua estreia em solo brasileiro, e a expectativa é alta para o seu show no festival.