Cíntia Chagas já acusou outro ex antes e foi condenada

Cíntia Chagas, no centro de uma briga judicial com o atual ex-marido, deputado Lucas Bove, também enfrenta outra batalha nos tribunais contra Luiz Fernando Garcia, com quem foi casada por 14 meses. A influenciadora foi condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais após realizar postagens ofensivas contra o ex. Na época, ela o teria chamado de “estelionatário” e “bandido” em suas redes sociais.

Segundo informações divulgadas em primeira mão pelo site Noticiei! e acessadas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, na noite desta terça-feira (23), Luiz Fernando acionou a justiça após se sentir atingido pelas postagens de Cíntia. Nas publicações, ela teria insinuado que ele deixou dívidas em seu cartão de crédito.

Em sua defesa, a influenciadora disse que não se tratava do ex-parceiro e sim de outro relacionamento. No entanto, o juiz Celso Loureiro Morgado do tribunal de justiça de São Paulo concluiu o contrário: “embora a ré tenha negado que estivesse a fazer referência ao autor, restou claro que a postagem por ela realizada visava atingir a honra de seu ex-marido, o autor, a quem chamou de ‘bandido’”, afirmou.

Na sentença, o magistrado destacou que “a liberdade de expressão não é direito absoluto”, e que ofensas graves à honra de outra pessoa não podem ser justificadas por desavenças de fim de relacionamento. Por isso, Cíntia foi inicialmente condenada a pagar R$ 20 mil. Após recorrer da decisão, o valor foi reduzido pela metade, mas a condenação por danos morais foi mantida.

O caso ainda está em fase de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas até o momento, o dano moral contra Luiz Fernando Garcia permanece reconhecido. O processo segue atraindo atenção, especialmente em meio às acusações de Cíntia contra o atual ex-marido, o deputado Lucas Bove, por violência doméstica.