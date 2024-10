Por que corpo de Liam Payne ainda não foi liberado

O corpo de Liam Payne, ex-integrante do One Direction, ainda não foi liberado pelas autoridades argentinas para ser levado à Inglaterra. O cantor faleceu aos 31 anos em Buenos Aires, e a liberação está sendo atrasada devido à investigação em curso sobre as circunstâncias de sua morte.

Segundo o jornal “Clarín”, as autoridades locais aguardam a conclusão de exames toxicológicos e histopatológicos, essenciais para determinar as causas do falecimento. Geoff Payne, pai de Liam, está na capital argentina aguardando a liberação e expressou seu desejo de que todas as circunstâncias envolvendo o falecimento sejam investigadas a fundo.

O Ministério Público Fiscal da Argentina divulgou um comunicado afirmando que o pai está colaborando com as autoridades e compartilhou tudo o que sabe sobre a vida do filho, o que pode ser útil para a investigação.

Além dos exames, celulares, computadores e imagens de câmeras de segurança também estão sendo analisados, enquanto depoimentos de pessoas ligadas ao cantor durante sua estadia em Buenos Aires, como funcionários do hotel e conhecidos, estão sendo colhidos.

A Polícia ainda investiga a possível relevância de uma caixa de sabonete encontrada no quarto de Liam. No entanto, todas as descobertas serão primeiro comunicadas à família, considerando o respeito pela memória do músico.

Dado o grande interesse público, o Ministério Público da Argentina informou que a comunicação sobre o caso será feita de forma oficial apenas por meio de canais institucionais, evitando especulações desnecessárias.

Como será o velório de Liam Payne

A família de Liam Payne confirmou que o velório do cantor será realizado no próximo domingo, 27 de outubro de 2024, na St Paul’s Cathedral, em Londres. O evento será fechado para familiares, amigos próximos e figuras da indústria musical, respeitando a privacidade durante este momento delicado.

Payne, ex-integrante da banda One Direction, faleceu aos 31 anos após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, Argentina, no dia 16 de outubro. Liam estava no país para assistir ao show de seu ex-colega de banda, Niall Horan, no Movistar Arena, e sua morte chocou fãs e amigos em todo o mundo.

O corpo do cantor foi levado de volta ao Reino Unido após ser identificado por seu pai, Geoff Payne, que esteve na Argentina para tratar dos trâmites legais. Ao redor do hotel, fãs de Payne organizaram um memorial improvisado, com fotos, cartas e flores, emocionando a todos, inclusive seu pai, que se sensibilizou com as homenagens.

Cheryl Cole, ex-namorada de Liam e mãe de seu filho, Bear, de 7 anos, manifestou seu luto nas redes sociais. Em sua publicação, ela pediu privacidade durante este momento, criticando a mídia pela cobertura intensa do caso. “Nosso filho agora terá que enfrentar a realidade de nunca mais ver seu pai”, lamentou Cheryl, pedindo respeito ao sofrimento da família.