Alanis Morissette fará show em Curitiba? O que se sabe

Alanis Morissette anunciou nesta segunda-feira (21) que fará um show em Curitiba, no dia 30 de março de 2025. A apresentação acontecerá na icônica Pedreira Paulo Leminski, um dia após a cantora canadense se apresentar no Lollapalooza Brasil. Esse show faz parte da turnê mundial de 2025, que inclui outras datas na América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia e Peru.

Os ingressos para o show de Curitiba serão vendidos pelo site oficial da Ticketmaster, com pré-vendas e vendas gerais já definidas. A pré-venda para fãs cadastrados no site da artista começa nesta terça-feira (22) às 10h. No dia seguinte, quarta-feira (23), clientes Santander Select e Private poderão adquirir os ingressos a partir do mesmo horário.

Já na quinta-feira (24), a pré-venda será aberta para todos os clientes do banco. Para o público geral, a venda começa na sexta-feira (25), também às 10h. Até o momento, os preços dos ingressos não foram divulgados.

Conhecida por sucessos como “Ironic” e “You Oughta Know”, Alanis também confirmou shows em outras cidades da América Latina e, em seguida, levará sua turnê para a Europa, com apresentações previstas para junho e julho em países como Reino Unido, Espanha, Suécia, Itália e Dinamarca.

Os fãs brasileiros que não puderem assistir à cantora no Lollapalooza terão, portanto, uma nova chance em Curitiba, prometendo ser uma noite memorável para quem acompanha a carreira de Alanis Morissette.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alanis Morissette (@alanis)

O que se sabe sobre Alanis Morissette no Lollapalooza 2025

Alanis Morissette está confirmada como uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2025, evento que acontecerá entre os dias 28 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A cantora canadense, que conquistou fãs no mundo inteiro com hits como Ironic e You Oughta Know, anunciou que sua passagem pela América do Sul no próximo ano será exclusiva para festivais.

Estes festivais incluem o Lollapalooza Argentina, o Lollapalooza Chile e o festival Stereo Picnic na Colômbia. A presença de Alanis no Brasil já está gerando expectativas entre os fãs, especialmente depois do sucesso de seu show em novembro de 2023, em São Paulo, onde comemorou os 25 anos do álbum icônico Jagged Little Pill.

Embora ainda não estejam definidas as datas específicas de suas apresentações nos festivais sul-americanos, os admiradores esperam que ela possa anunciar shows solo no país, dado o histórico de sua popularidade por aqui.

Nas redes sociais, Alanis confirmou sua participação nos festivais e compartilhou sua empolgação com os fãs, destacando as cidades que visitará, embora tenha se confundido e chamado o Brasil de “Brazilia” em sua publicação. O Lollapalooza Brasil 2025 promete ser um dos eventos musicais mais aguardados do ano, trazendo mais de 70 atrações em quatro palcos, e Alanis Morissette certamente será um dos pontos altos dessa edição.