Quais são as músicas mais conhecidas de Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante da One Direction, faleceu na última quarta-feira (16), aos 31 anos, em Buenos Aires, Argentina. Conhecido mundialmente por sua trajetória na boy band que marcou uma geração, Payne também construiu uma sólida carreira solo após o hiato do grupo em 2016. Ao longo dos anos, ele lançou diversos sucessos que conquistaram as paradas e consolidaram sua identidade musical fora do One Direction.

Abaixo, destacamos algumas das músicas mais conhecidas de sua carreira solo:

Strip That Down (feat. Quavo)

Este foi o primeiro single de Liam como artista solo, lançado em 2017. A faixa, com uma batida envolvente e colaboração do rapper Quavo, foi um grande sucesso, alcançando o top 10 em várias paradas ao redor do mundo. For You (With Rita Ora)

Colaborando com Rita Ora, “For You” foi um dos principais temas da trilha sonora do filme Cinquenta Tons de Liberdade (2018), ganhando destaque tanto no cinema quanto nas rádios. Polaroid (With Jonas Blue & Lennon Stella)

Uma parceria pop com Jonas Blue e Lennon Stella, “Polaroid” foi outra faixa de destaque de Payne, que agradou tanto aos fãs do eletrônico quanto do pop tradicional. Familiar (With J. Balvin)

Mostrando sua versatilidade musical, Liam se juntou a J. Balvin para lançar “Familiar”, uma canção com uma forte influência de reggaeton que rapidamente se tornou popular. Get Low (With Zedd)

Em parceria com o DJ e produtor Zedd, “Get Low” apresentou uma pegada eletrônica que dominou as pistas de dança e as paradas internacionais. Midnight – Alesso (feat. Liam Payne)

Outra colaboração de sucesso, desta vez com o DJ sueco Alesso, “Midnight” foi uma faixa lançada durante o início da pandemia e teve grande aceitação entre os fãs de música eletrônica. Teardrops

Embora não tenha sido um de seus maiores hits, “Teardrops” mostrou uma faceta mais sensível de Payne, evidenciando sua capacidade de criar canções com uma pegada emocional. Bedroom Floor

Esse single apresentou uma sonoridade pop e eletrônica que se destacou pela melodia cativante e pelo carisma de Liam nos videoclipes. Stack It Up (feat. A Boogie Wit da Hoodie)

“Stack It Up” trouxe uma vibe mais urbana, com a colaboração do rapper A Boogie Wit da Hoodie, reforçando a versatilidade de Liam em explorar diferentes gêneros. All I Want (For Christmas)

Em uma de suas apostas natalinas, Liam lançou “All I Want (For Christmas)”, uma balada que conquistou corações durante a temporada festiva, mostrando seu lado mais romântico e introspectivo.

Como foi carreira de Liam Payne após hiato da One Direction

Liam Payne, ex-integrante da boyband One Direction, teve sua trajetória solo marcada por altos e baixos desde que o grupo entrou em hiato em 2016. Após anos de sucesso ao lado de Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, o cantor britânico seguiu os passos de seus colegas, embarcando em sua própria jornada musical.

Seu primeiro trabalho solo veio em 2017 com o lançamento do single “Strip That Down”, uma parceria com o rapper Quavo. A música rapidamente ganhou destaque, alcançando mais de 350 mil visualizações no YouTube, e marcou o início de sua carreira independente.

No entanto, enquanto seus ex-companheiros de banda já lançavam seus álbuns completos, Liam preferiu lançar músicas esporádicas, como “Bedroom Floor” e “Familiar”, esta última uma colaboração com J Balvin.

Somente em 2019, três anos após o hiato da One Direction, Payne lançou seu primeiro álbum solo, intitulado “LP1”. O trabalho foi aguardado com expectativa, mas recebeu críticas mistas, sendo considerado por muitos um esforço tardio em comparação com os álbuns bem-sucedidos de Styles e Tomlinson, por exemplo.

Ainda assim, Liam manteve uma base de fãs fiel e chegou a se apresentar no Brasil em mais de uma ocasião. Em 2019, esteve no país para participar de uma festa no festival Villa Mix, e em 2021 retornou para um evento privado em Goiânia, reforçando sua popularidade em solo brasileiro. Em março deste ano, o cantor lançou seu single mais recente, “Teardrops”, que seria o primeiro de seu segundo álbum solo.