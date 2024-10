Paul Di’Anno: o problema de saúde do ex-vocalista do Iron Maiden - (crédito: TMJBrazil)

O ex-vocalista do Iron Maiden, Paul Di’Anno, faleceu aos 66 anos, conforme confirmado pela gravadora Conquest Music na noite de segunda-feira. Di’Anno, que fez parte da lendária banda de rock entre 1978 e 1981, enfrentava sérios problemas de saúde há anos, o que o levou a se apresentar em uma cadeira de rodas nos últimos tempos.

No comunicado, a gravadora não revelou a causa exata da morte, mas destacou as complicações de saúde pelas quais o artista vinha passando. Entre os problemas mais conhecidos, Di’Anno lutou contra o abuso de substâncias. Em entrevistas, ele falou abertamente sobre o vício em cocaína, mencionando que o uso era constante e ininterrupto.

Além disso, ele sofreu com lesões no joelho que o deixaram dependente de uma cadeira de rodas. Em 2021, ele lançou uma campanha de financiamento coletivo para custear uma cirurgia no joelho, após descobrir um abscesso grave em sua perna. Parte dos custos foi coberta por seus ex-colegas do Iron Maiden.

A situação de saúde do cantor piorou após a cirurgia, quando Di’Anno desenvolveu sepse, uma infecção generalizada que quase lhe custou a vida. Ele relatou que, ao retornar à Inglaterra, tinha apenas 45 minutos de vida devido à gravidade da infecção, e passou oito meses hospitalizado para tratar a condição.

Apesar de sobreviver à sepse, Di’Anno continuou enfrentando infecções recorrentes, além de ter contraído pneumonia no ano anterior, o que debilitou ainda mais sua saúde. A morte de Paul Di’Anno marca o fim de uma trajetória que, apesar dos desafios, deixou um legado significativo no rock, especialmente por sua contribuição nos primeiros álbuns do Iron Maiden, que ajudaram a moldar o heavy metal como o conhecemos hoje.

Paul Di’anno: quando ele foi vocalista do Iron Maiden?

Paul Di’Anno, que marcou a história do heavy metal como o primeiro vocalista do Iron Maiden, morreu aos 66 anos, conforme divulgado nesta segunda-feira (21) pela sua família em um comunicado enviado ao selo Conquest Music. O músico, cujo nome verdadeiro era Paul Andrews, gravou os dois primeiros álbuns da banda, sendo parte fundamental na construção da sonoridade que se tornaria uma das mais influentes no cenário do metal.

Di’Anno foi a voz do Iron Maiden no álbum homônimo lançado em 1980, bem como no aclamado Killers, de 1981. Seu estilo vocal mais cru e agressivo ajudou a definir o som inicial da banda, que misturava elementos de punk e metal em uma combinação explosiva que logo conquistaria o público. Durante esse período, ele foi peça-chave em sucessos como “Running Free” e “Phantom of the Opera”, canções que até hoje são referência.

Apesar de sua contribuição significativa para o sucesso inicial do Iron Maiden, Paul Di’Anno foi substituído por Bruce Dickinson no mesmo ano de 1981. Após sua saída, Di’Anno seguiu carreira solo e se envolveu em projetos como as bandas Battlezone e Killers, explorando novas sonoridades dentro do metal.

Segundo a Conquest Music, o ex-vocalista morreu em sua casa, em Salisbury, na Inglaterra. A causa da morte não foi divulgada. O comunicado da gravadora lamentou a perda do músico, que permanece uma lenda no mundo do rock: “Em nome de sua família, a Conquest Music está triste em confirmar a morte de Paul Andrews, conhecido profissionalmente como Paul Di’Anno.”