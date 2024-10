Qual hit de Britney Spears quase foi gravado por Kylie Minogue

Kylie Minogue revelou que quase gravou um dos maiores sucessos de Britney Spears, o icônico hit “Toxic”. Durante uma entrevista no programa “Audacy Check In”, a cantora australiana contou que a música esteve perto de entrar em seu repertório, mas acabou recusando.

“Sim, tem uma musiquinha chamada ‘Toxic’ que estava vindo na minha direção, e eu fiquei tipo, ‘Toxic? Não sei se quero uma música chamada ‘Toxic’”, explicou Kylie ao apresentador Mike Adam.

O sucesso, que se tornou um dos maiores da carreira de Britney, foi lançado em janeiro de 2004, e recentemente completou 20 anos. Composição de Cathy Dennis, “Toxic” não foi apenas rejeitada por Kylie Minogue, mas também pela cantora Janet Jackson, antes de Britney abraçar a canção e transformá-la em um clássico pop.

Kylie comentou que, no final das contas, a música parecia realmente destinada a Britney. “Não consigo imaginar que seja outra coisa”, disse a cantora, reconhecendo o impacto e o sucesso de “Toxic” nas mãos da estrela americana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kylie Minogue (@kylieminogue)

Britney Spears revela que está escrevendo um romance

Britney Spears postou uma longa homenagem às suas mulheres favoritas no stories do Instagram, com uma longa lista de cantoras, atrizes e modelos as quais a inspiram.

“Mulheres que eu realmente admiro e tenho paixões loucas de garotas !!!“, ela escreveu. “Eu tenho amigas com quem saio de vez em quando, mas não é a mesma coisa de quando éramos mais jovens!!! Mas por que não é??? Eu queria compartilhar as mulheres que me inspiram!!!“, continuou.

A primeira a ser citada foi Pamela Anderson, que ela disse ser uma “gata clássica e parece tão doce!!!”

Ela também foi gentil com Natalie Portman, que ela chamou de “pessoa mais legal”, lembrando-se de conhecer a estrela em uma rua de Nova York e perceber que elas usavam a mesma camisa. Ela também elogiou a cantora Camila Cabello, “porque ela é tão bonita e me faz rir alto!!! Sua personalidade é tão doce e excêntrica que acho saudável ser boba!!! Eu queria ser mais assim.”

Britney então se perguntou se é “normal ser tão bonita???” em referência à Kendall Jenner e encerrou com Selena Gomez e Drew Barrymore, só porque elas são “literalmente lindas”; vale lembrar que ambas estavam presentes no seu casamento com Sam Ashgari em 2022.

“Estou escrevendo meu romance e aprendendo sobre mim mesma”, finalizou,

Vale destacar que sua autobiografia foi lançada em 2023, The Woman in Me. Ela disse em janeiro que “nunca retornará à indústria musical”.