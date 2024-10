Narcisa Tamborindeguy já tomou banho de champanhe: ‘Para tirar o mau-olhado’

Narcisa Tamborindeguy, convidada do programa Lady Night, surpreendeu a apresentadora Tata Werneck com revelações sobre sua vida. Durante a atração, a carioca compartilhou uma experiência inusitada envolvendo banhos de champanhe. As risadas foram garantidas enquanto ela contava suas histórias curiosas.

A artista explicou que seguia as recomendações de uma cartomante que a orientou a tomar banhos de champanhe diariamente. Narcisa, acompanhada da filha, adotou a rotina, acreditando que isso ajudaria a afastar energias negativas. Acreditando no poder do ritual, a dupla se entregou à prática com entusiasmo, tornando-a uma espécie de tradição familiar.

Veja também: Narcisa Tamborindeguy fala de ‘loucuras’ e diz por que parou de beber: ‘Deixava bolsas nos lugares’

A diversão aumentou quando Narcisa recordou o momento em que recebeu a conta do hotel, que incluía os "rituais". Ao perceber o valor exorbitante, ela não conseguiu conter a surpresa, lembrando-se da expressão de espanto que fez ao ver o total. "Fiquei chocada!", revelou, fazendo todos rirem.

Além do banho de champanhe, a convidada discutiu outras peculiaridades de sua vida, como as experiências de vida e as tradições familiares. "Essas coisas são normais para mim", afirmou, provocando risadas entre os presentes. Narcisa, sempre autêntica, mantém seu jeito divertido e inconfundível, encantando o público.

O programa também destacou a conexão de Narcisa com o mundo espiritual e suas crenças. Ao falar sobre o que aprendeu com a cartomante, ela mencionou a importância de cultivar boas energias. "A vida é uma magia, e precisamos acreditar nela", disse, refletindo sua visão otimista da vida.

O post Narcisa Tamborindeguy diz que já tomou banho de champanhe: ‘Para tirar o mau-olhado’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.