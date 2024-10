Kwai planeja um grande espetáculo com Prêmio Kwai 2024

O Prêmio Kwai 2024 está a uma semana de acontecer. Na próxima quarta-feira (30) o aplicativo Kwai realizará uma festa para comemorar os seus parceiros e premiar seus criadores. O evento será transmitido na íntegra pela conta oficial do aplicativo, e terá uma transmissão na tv aberta graças a uma parceria com o SBT.

O evento começará às 19h, e terá Estevam Nabote e Thati Lopes como os seus anfitriões. Além dos comediantes do Porta dos Fundos, o apresentador Celso Portiolli está cotado para apresentar uma das categorias mais importantes da noite.

O Prêmio Kwai 2024 foi dividido em quatro categorias diferentes, englobando um total de 14 prêmios. A categoria “Criador Kwai” lida com os criadores de séries e famosos do aplicativo, com os prêmios Estrela Kwai”, “TeleKwai Melhor Ator”, e “TeleKwai Melhor Atriz”. já a categoria “Entretenimento” lida com todo o lado criativo da plataforma com os prêmios “Luz, Câmera, Brilho”, “Só Zueira”, “Subiu de Nível”, e “Se Garante No Ao Vivo”.

Para os conteúdos mais casuais do app, o evento criou a categoria “Cotidiano” que contará com os prêmios “Quero, que Delícia”, “Faça Você Mesmo”, “Iti Malia”, e “Me Fez Fazer o Pix”. E ainda existe categoria “Variedades” para os conteúdos mais nichados e que não se encaixam no resto do show, essas serão premiadas pelos prêmios “Variedades”, “Brilhou no Look” e “Hitou”

O Prêmio Kwai 2024 também contará com uma gama de apresentações de músicos do cenário musical brasileiro. Já estão confirmados Nattan, com o grupo Mete Dança, É O Tchan e Sheila Mello, Mc Carol e o grupo Os Quebrados, Manu Batidão, e Isabelle Nogueira, que se unirá as figuras boi Caprichoso e Garantido, do festival de Parintins

Prêmio Kwai 2024 realiza colaboração com SBT para promoção do evento

O aplicativo Kwai assinou um contrato com o SBT no dia 24 de Setembro para realizar uma série de ações promocionais na grade da transmissora. Entre elas, se destaca a retransmissão dos melhores momentos da noite, que ocorreu na madrugada do dia 2 de novembro no canal de tv.

Além disso, o programa “Fofocalizando” e a revista digital “Chega Mais” realizaram uma programação especial, onde os seus apresentadores apresentaram os indicados a cada categoria da premiação. “Fofocalizando” também terá uma programação especial no dia do evento, cobrindo o seu tapete vermelho e os seus bastidores.

Para fechar com chave de ouro, a emissora incluiu o Prêmio Kwai 2024 dentro de suas novelas. Nos episódios mais recentes de “A Caverna Encantada” César, um veterinário dono de petshop, se torna criador de conteúdo do Kwai e tenta conseguir uma nomeação para a premiação.