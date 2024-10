Marcelo Serrado desabafa sobre crises de ansiedade: ‘Foi bem difícil’

O ator Marcelo Serrado segue afastado das novelas. Atualmente, ele roda com a peça 'O Avesso do Avesso', com Heloísa Périssé, pelo país - (crédito: Reprodução/Globo)





Marcelo Serrado, ator, nesta quinta-feira (24), numa entrevista, relembrou as crises de ansiedade, quem desembocaram em pânico e Burnout. Ele havia relatado em junho, no Fantástico, o seu sofrimento que o impediu de embarcar em um avião para o Brasil.

‘Foi bem difícil’

"Foi bem difícil. Confesso que não foi uma coisa fácil para mim, mas foi muito reveladora no sentido que, de uma certa maneira, isso me conectou com as pessoas de uma maneira muito doida. Já tinha tido uma crise dois anos atrás. Foi importante para mim saber que pessoas, como a Lady Gaga e a Simone Biles, tiveram depressão e também lidam com isso. Então, falar de saúde mental não deve ser um tabu", desabafou à Quem.

O ator reitera que recebeu um retorno positivo após o seu relato. "Quando eu falei disso abertamente, passei a receber um carinho. Recentemente, uma senhora me abordou no aeroporto, perguntei se ela queria uma foto e ela disse: ‘Não, eu quero te dar um abraço e dizer que você não está sozinho’. Isso me pegou num lugar muito forte. Eu me sinto conectado com essas pessoas e comecei a falar abertamente sobre isso nas redes sociais e comecei a fazer palestras. De certa maneira, falar exorciza isso para mim", comentou.

Marcelo Serrado segue afastado das novelas. Atualmente, ele roda com a peça O Avesso do Avesso, com Heloísa Périssé, pelo país.

