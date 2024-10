Raul Gil volta atrás e descarta aposentadoria no SBT: ‘Palco é minha vida’

Com uma trajetória que começou em 1960, Raul Gil se tornou um ícone da televisão brasileira - (crédito: Reprodução/SBT )





Aos 86 anos e com uma carreira de 64 anos, Raul Gil decidiu permanecer à frente de seu programa no SBT até o fim da vida. Em entrevista, ele afirmou que o palco é a essência da sua existência. "Eu não vou parar mais, não", declarou, reafirmando seu compromisso com a televisão.

Durante a participação no programa The Noite, Raul expressou sua alegria em continuar trabalhando, destacando o apoio que recebeu do público. "Muita gente ligou, pedindo para eu não parar", disse o apresentador, mostrando que sua audiência ainda valoriza seu trabalho. A paixão pela televisão fala mais alto em sua decisão.

Raulzinho, seu filho e diretor do programa, revelou que a pressão externa e o etarismo têm pesado sobre o veterano. Ele enfatizou a admiração que todos têm por Raul, ressaltando a saúde e energia do pai. "Meu pai é um cara admirável. Com 86 anos, ainda tem muita vitalidade", ressaltou Raulzinho.

Com uma trajetória que começou em 1960, Raul Gil se tornou um ícone da televisão brasileira. Ele passou por diversas emissoras antes de fixar seu programa no SBT, onde continua a entreter gerações. "Cantar do jeito que eu tô cantando é uma alegria", afirmou, reafirmando sua paixão pela música e pelo público.

